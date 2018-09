VM-sølv styrker troen på VM-gull

Etter seieren i fitness five-NM 4. august var målet mitt å leve som en toppidrettsutøver fram til VM i Estepona, Spania. Kostholdet mitt har hovedsaklig bestått av kylling, fisk, karbonadedeig, ris, grønnsaker, egg, mandler, økologisk peanøttsmør i smoothien, spinat, bær, søtpotet, potet, havregryn, sjokolade, proteinpulver for å få sjokoladesmaken,rødbetjuice hver morgen og masse vann. Kaffe til frokost vil jeg kalle hverdagslykke

Topp forberedelser

Jeg har sovet minimum åtte timer hver natt. Har fulgt treningsprogrammet, lagt inn hvile ved behov og vært helt på topp! Jeg har snakket oppløftende og positivt til meg selv hver dag og visualisert drømmen min.

Mitt mål i VM var å sette personlig rekord i hver øvelse. Og så bra treningsøktene de siste ukene har vært så var jeg sikker på at jeg ville klare det.

Fredag morgen skulle jeg på innveiing. Målet var å komme nederst på 49 kilo, og slik som vekta har vært i det siste, så skulle det gå helt fint. Jeg gikk på vekta klokka 09.55 og det ble 50,3. Det var en kilo mer enn planen, så her ble jeg litt slått ut. Jeg ga meg selv fem minutter på å «klage», og så var det bare å riste det av seg og fokusere på videre forberedelser mot konkurransen som skulle starte lørdag klokka 09.

Jeg var heller ikke klar over at konkurransen skulle være utendørs i solsteken. Men hva annet kan man gjøre enn sitt beste i den situasjonen man er i?

Perset i benkpress

Først ut var knebøy: Kropp, bein og hodet kjentes fint. Jeg var faktisk unormalt rolig til meg å være. Jeg var meget konsentrert og fokusert på meg selv. 50, 5 kg på stanga. Jeg startet bra, hadde en fint tempo og det kjentes lett ut i begynnelsen. Så plutselig satt melkesyra i låra. og jeg endte på 53 reps. Helt ok, men jeg vet jeg er god for 60 reps. Jeg klarte nesten ikke å gå etterpå (for dere som har testet okklusjonstrening, kjentes dette faktisk mye verre.) Jeg kan ikke huske å hatt så mye «verk» fra midjen og ned til lille tåa noen gang.

Benkpress: Benpress og dips er de to svakeste øvelsene mine, men jeg synes det har løsnet litt de siste ukene. Jeg har i hvert fall blitt sterkere og følelsen er mye bedre. 35 kg på stangen og 36 repetisjoner, her ble det ny personlig rekord.

Pull ups: Kroppen kjentes lett og det gikk veldig bra i begynnelsen, men så fikk jeg krampe i fingrene. Vet ikke helt hvorfor, men stangen her var mye smalere enn den jeg er vant til, så kanskje det hadde en påvirkning. Gjordet 31 reps, helt ok. Jeg mener jeg er god nok flere.

Markløft: Dette er favoritten. Oppvarmingen kjentes bra og jeg følte meg sterk. Jeg startet med høyt tempo (mulig jeg startet litt for raskt), men når man har mål om 65 reps på 100 sekunder, så får man bare kjøre på! 65 kg på stangen og det ble 55 reps. Jeg vet jeg kan bedre!

Dips: Jeg ligger altfor langt bak førsteplassen, men jeg får vite at jeg må ta 14 reps for å ta VM-sølv. Jeg tok 28 reps. Jeg har mål om å komme meg opp på 40 tallet, så janok en gang: Jeg har mer å gå på!

Stort potensial

Sum: 203 repetisjoner. Tok 208 i EM i fjor. Målet mitt er 250.

Mitt mål er å knuse min egen personlige rekord og å klare de målene jeg har satt meg. Og da mener jeg at jeg er god nok til å stå på toppen av pallen og å bli verdensmester. Jeg kjenner jeg har masse trøkk igjen i denne halvannen meter lange kroppen og jeg skal få hentet det frem, det var bare ikke helt min tid akkurat nå i år. Jeg er så motivert for å trene og å gjøre det som skal til for å få ut mitt potensial at det føles som det bobler over i hele kroppen min.

Jeg har en samboer som selv konkurrerer innen fitness (han skal delta i NM nå kommende helg) og han forstår meg og støtter meg fullt ut. I tillegg til at han er vanvittig dyktig, så har han også testet ut det meste og jeg stoler helt på ham. Uten ham hadde jeg aldri kommet så langt.

Privat

Klokkertro på VM-gull

Jeg har virkelig alt som skal til for å lykkes. Jeg digger dette livet, som mange tror består av mye forsakelser. Når man har satt seg et mål, er det ikke noe problem å gå på fest uten å drikke alkohol eller å spise blåbær på kino isteden for den store posen med smågodt (det betyr jo ikke at jeg ikke gjør det, men jeg gjør det bare ikke når det er oppkjøring mot konkurranse... De som kjenner meg vet at jeg skal spise hvem som helst under bordet når det gjelder sjokolade, is og lakris, kanskje også helst kombinasjonen av alle sammen).

Selvfølgelig ville vi feire at konkurransen var over og jeg hadde fått sølv i mitt første VM, det ble is og sjokolade, et bad i sjøen før vi tok oss en liten treningsøkt med skuldre, armer og mage - jeg hadde jo ikke brukt dem så mye i konkurransen. No pain, no gain, sier samboeren. Så koste vi oss på restaurant med masse god mat.

Og bare sånn for ikke å falle helt på latsiden, skal Christian og jeg delta i parkonkurranse for nybegynnere i crossfit 4. november. Jada, dette har vi ikke gjort før, så dette klarer vi.

Mine personlige rekorder hittil:

Knebøy

106 kg 1 reps

57 reps på 50 kg

Benkpress

65 kg 1 reps

36 reps på 35 kg

Pull ups

30 kg ekstra ( vektbelte rundt livet ) 1 reps

32 reps

Markløft

150 kg 1 reps

56 reps på 65 kg

Dips

36,5 kg ekstra (vektbelte rundt livet) 1 reps

30 reps