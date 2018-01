KIF-seier med bismak

KRISTIANSAND: Sesongen kan være over for 26-åringen fra Arendal. Elitespilleren har vært på utlån fra ØIF for å hjelpe KIF i tre kamper. Søndagens oppgjør mot Sander Sagosens gamleklubb var hans siste. Åtte minutter før slutt skjer det.

Fakta: KAMPRAPPORT KIF-Charlottenlund 24-22 (11-12) Søndag 28. januar, Idda Arena Tilskuere: 190 Dommere: Petter Eia Lien og Slim Ben Tekaya. Spillere KIF (mål i parentes): Sebastian Schultz Hansen (7, 6 på straffe), Øyvind Frigstad (6), Aleksander Halkjelsvik Aabel (3), David André Rui (3), Sindre Rosseland Sørli (2), Bendik Holstad (2), Erlend Årstein Hansen (1), Simen Neset, Simen Gården Aanjesen, Jesper Brekke Hansen, Adin Sehovic, Kristian Nordvik Thyssen, Markus Nilsen, Kristian Malerød Larsen, Johannes Jåsund og Jostein Pedersen. Lagledere KIF: Preben Nilsen, Svenn-Erik Medhus, Vegard Kalstad og fysioterapeut Pål Erik Pedersen. Toppscorer Charlottenlund (mål i parentes): Mads Alfer (6). Lagledere Charlottenlund: Jørgen Laug og Roger Kværnø. Utvisninger: KIF 6 x 2 min., Charlottenlund 2 x 2 min. Banens beste: Adin Sehovic (KIF) og Mats Guldseth (Charlottenlund).

– Jeg får et dytt mens jeg er i lufta. I refleks tar jeg meg for med venstrearmen i fallet, forteller ØIF-spilleren som onsdag legges på operasjonsbordet.

– Bortsett fra armbruddet har det vært kjempegøy å kunne bidra. Det har kommet en glød og giv i laget. Hvis det fortsetter er jeg sikker på at de beholder plassen, sier Rui som får skryt for solid innsats i sitt innhopp som venstre- og midtback. Men styreleder i KIF Håndball, Svein Erik Jensen, skulle ønske det kunne vært en hyggeligere sorti.

ØIF Arendal

– Den innsatsen David André viste på trening og i kamp har smittet over på lagkameratene. Selv om oppholdet ble kort, bidro han til å ta fire av seks poeng. Vi skulle gjerne hatt ham med resten av sesongen. At det skulle ende med armbrudd, var utrolig trist, sier Jensen, som ønsker god bedring på vegne av alle i KIF.

Høy temperatur

Det gikk til tider hardt for seg ute på parketten i Idda. Dommerparet Petter Eia Lien og Slim Ben Tekaya hadde sin fulle hyre med å holde styr på kamphanene. Det ble dømt totalt åtte utvisninger og 14 straffer.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Inger M. Witteveen

Første advarsel kom allerede etter et halvt minutt, mens snaue to minutter senere var det tid for første straffe. KIFs storscorer Sebastian Schultz Hansen var sikkerheten selv på syvmetersmerket, som i de fem neste. Charlottenlunds toppscorer Mads Alfer utlignet rett etter. Trønderne lå foran 3-6 da det nærmer seg halvspilt omgang, men sørlendingene var i siget. Da ti minutter gjenstod, stod det 8-8. En ny Schultz Hansen-straffe brakte KIF i ledelsen, før Charlottenlunds Mats Guldseth scoret sitt første av i alt fire nettkjenninger. Sindre Rosseland Sørli sørget for at KIF bare lå under med ett mål til pause, 11-12.

Inger M. Witteveen

Etter hvilen utlignet Aleksander Halkjelsvik Aabel på gjennombrudd, 12-12. KIF var nå i føringen og da drøye 20 minutter gjensto, på 15-15, var det siste gang trønderne klarte å utligne. Rett før sluttsignalet knappet bortelaget inn ledelsen med to raske scoringer, men KIF vant fortjent 24-22.

Søt revansj

Sist lagene møttes (Trondheim, 15. oktober) ble det tremålstap (27-24) for KIF etter å ha bommet på avgjørende sjanser på slutten. Det var her evigunge Kurt Mosvold fikk sitt comeback mellom KIF-stengene, 32 år siden sist. Charlottenlunds Mats Guldseth (26) ble kåret til trøndernes bestemann den gang, som i Kristiansand søndag. – Det ble for mange tekniske feil, for mye bom og vi får ikke rytme, oppsummerer Guldseth.

Inger M. Witteveen

Skader og en spiller som nylig gikk over til eliteklubben Kolstad skal være noe av forklaringen. Bakspilleren forteller om klubbens «Sagosen-effekt» med mange lovende talenter i komminga. Han har selv spilt med Sander Sagosen da sistnevnte var 16 år, og synes det er inspirerende å se hvor godt han har lykkes. KIFs bestemann ble keeper Adin Sehovic som storspilte mellom stengene og avverget fem straffer, blant annet. Han var ikke så opptatt av egen innsats, bare lykkelig for to nye poeng.

Inger M. Witteveen

Fokus på neste kamp

- En kanonkamp, skryter Svenn-Erik Medhus i den nye trenertrioen.

Preben Nilsen triller terningkast seks, mens Vegard Kalstad er mest fornøyd med forsvarsarbeidet og at spillerne kriget. Det var to kjærkomne poeng og et hopp på riktig side av nedrykksstreken. Men de føler seg ikke på trygg grunn ennå.

Inger M. Witteveen

Neste motstander er Follo borte lørdag 3. februar. Østlendingene, med like mange poeng som sørlendingene, vil også ut av nedrykksstriden. Kristiansanderne bør ha rimelige gode sjanser. Høstens hjemmekamp endte med 32-30-seier til sørlendingene etter en suveren 1. omgang med syvmålsledelse til pause.

Inger M. Witteveen

– Nok en «cupkamp», konstaterer Nilsen.

Publikumsstøtte

KIF mobiliserer ikke bare på banen, men også på tribunen.

Inger M. Witteveen

– Håper de redder plassen og rykker opp i eliteserien etter hvert, sier Børge Hoem, spillende trener for Just IL, som mener det er viktig for byen å ha topphåndball på herresiden, slik at unge talenter har noe å strekke seg etter. Også håndballpappa Vidar Hansen (far til Sebastian Schultz Hansen) mener det er viktig for rekrutteringen.

Inger M. Witteveen

– Jo høyere opp, dess bedre er rekrutteringen til herrehåndball. Rykker KIF ned, vil de kunne miste sentrale spillere og det blir vanskeligere å komme opp igjen, sier han.

Inger M. Witteveen

KIFs midtback Mathias Christiansen pådro seg en lårskade i høst og har siden fulgt hjemmekampene fra tribuneplass. Når han er klar i mai håper han laget fortsatt er i 1. divisjon.

Inger M. Witteveen

KIF-kamper resten av sesongen:

Lørdag 3. februar, kl. 17, Follo-KIF, Stil Arena

Lørdag 10. februar, kl. 18, KIF-Runar Sandefjord, Sukkevannshallen

Onsdag 21. februar, kl. 18, Herulf Moss-KIF, Mossehallen

Søndag 4. mars, kl. 18, KIF-Lillestrøm, Gimlehallen

Onsdag 14. mars, kl. 18, Nærbø-KIF, Nye Loen Nærbø

Søndag 25. mars, kl. 16, KIF-Haslum, Gimlehallen