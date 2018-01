Peter Sørli ble sørlandsmester

VINJE: Begge Søgnes-skytterne endte med 348 poeng, og kun innertiere skilte dem. Det ble også innertierduell om tredjeplassen, som gikk til Timeskytteren Anette Thingbø foran Steinar Skoland fra Lyngdal, som ble nummer fire. Begge endte med 347 poeng.

Mange Agder-medaljer

Sørlandsstevnet er Sørlandets Kretsmesterskap i innendørsskyting 15m og gikk i helgen av stabelen i Øyfjell i Vest-Telemark. Stevnet samlet 151 skyttere fra hele Sørlandskretsen og det ble som vanlig jevnt og tett toppen i flere av klassene og flere av skytterne fra Agder kom hjem med medaljer.

Blant seniorene i klasse 3-5 tar vi også med nyopprykkede Cecilie Vemmelvik fra Kristiansand og omegn skjøt knallsterkt og stoppet på 346 poeng som til slutt ga en fin 7. plass i mesterskapet. I klassen for Veteraner over 55 år gikk seieren i enda en innertierduell til Stein Feyling Østbøll fra Birkenes foran Jan VIdar Lundtveit fra Drangedal og Sissel Taanevig fra Mandal - alle med 344 poeng. I klasse 2 ble det seier til Tone Wårøy Møll, kun poenget foran Steinar Møll begge fra Holum og Drangedals Arve Øystein Naas endte på bronseplass.

Solid ungdomsskyting

I ungdomssklassen for rekrutt (11-13 år) ble det gull til Ingvill Flikka fra Flikka med ultimate 350 poeng, sølv til Mina Wårøy Møll fra Holum med 349 poeng og bronse til Joar Vetle Modalsli Kongevold med 345 poeng - også han fra Flikka Skytterlag i Vest-Agder.

Eldre rekrutt (14-15 år) ble vunnet av Caroline Finnestad Lund fra Søgne med full pott og 350 poeng. Sølvplass til Amalie Sagemoen fra Ugland med 347, som også bronsevinneren Marianne Rossevatn fra Øvre Eiken hadde. I juniorklassen (16-17 år) vant Leif Sindre Modalsli Kongevold fra Flikka med 347 poeng foran Stine Cecilie Bjerklund fra Holla i Telemark og Andreas Finnestad Lund fra Søgne endte på bronseplassen med 346 poeng. Klassen for eldre junior ble vunnet av Jørand Aas fra Lunde i Telemark foran Espen Elias Vigemyr fra Heddeland og Breland skytterlag.

I de eldste veteranklassene ble det også levert solid skyting. Flikkas Øyvind Lilledrange vant klassen for veteraner over 65 år med 349 poeng og Lyngdølen Harald Jensen vant klassen for veteraner over 73 år med ultimate 350 poeng.

Sørlandstevnet 15 m, Øyfjell skl, 17-21.01.2018:

Mesterskap:

Klasse 3-5: 1. Peter Sørli, Søgne 348, 2. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 348, 3. Anette Thingbø, Time 347, 4. Steinar Skoland, Lyngdal 347

V55: 1. Stein Feyling Østbøll, Birkenes 344, 2. Jan Vidar Lundtveit, Drangedal 344, 3. Sissel Taanevig, Mandal 344

Klasse 2: 1. Tone Wårøy Møll, Holum 344, 2. Steinar Møll, Holum 343, 3. Arve Øystein Naas, Drangedal 342, 4. Bernt Einar Moland, Drangedal 341, 5. Olav Øyen, Sauland 340 Rekrutt: 1. Ingvill Flikka, Flikka 350, 2. Mina Wårøy Møll, Holum 349, 3. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 345

Eldre rekrutt: 1. Caroline Finnestad Lund, Søgne 350, 2. Amalie Sagemoen, Ugland 347, 3. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 347, 4. Kristian Storenes, Imenes 347

Junior: 1. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 347, 2. Stine Cecilie Bjerklund, Holla 347, 3. Andreas Finnestad Lund, Søgne 346

Eldre Junior: 1. Jørand Aas, Lunde 336, 2. Espen Elias Vigemyr, Heddeland og Breland 335

V65: 1. Øyvind Lilledrange, Flikka 349, 2. Jarle Idland, Gjesdal 348, 3. Jan Tore Rogn, Bamble 347

V73: 1. Harald Jensen, Lyngdal 350, 2. Rolf Kittilsen, Lunde 347, 3. Harald Englund, Søgne 347, 4. Karsten Valand, Grindølen 347

Hovedskyting: Klasse NU: 1. Tor Simen Rosenkilde Dahle, Tørdal 210, 2. Ivan Hvitås, Sauherad 238, 3. Vetle M Loftsgarden, Rauland 240, 4. Torbjørn Tørnes Naas, Drangedal 233, 5. Elise Seland, Gransherad og Heddal 197, 6. Aanond Vasshus, Rauland 214

Klasse R: 1. Ingvill Flikka, Flikka 250, 2. Mina Wårøy Møll, Holum 250, 3. Joar Vetle Modalsli Kongevold, Flikka 248, 4. Halvor Værheim Øygarden, Lunde 242, 5. Sander Emil Ånonsen, Froland 239, 6. Daniel Hauge, Mælum 235, 7. Olav Brennemo Eriksen, Kviteseid 235, 8. Svein Christian Mathisen, Bamble 234, 9. Magnus Hauge, Mælum 227, 10. Karoline Seland, Gransherad og Heddal 223, 11. Såmund Rorge Tjønn, Øyfjell 198

Klasse ER: 1. Caroline Finnestad Lund, Søgne 250, 2. Marianne Rossevatn, Øvre Eiken 247, 3. Amalie Sagemoen, Ugland 247, 4. Maja Dorholt, Lunde 247, 5. Kristian Storenes, Imenes 247, 5. Vegard Kostveit, Rauland 247, 7. Erlend Liene Bakka, Notodden 246, 8. Henrik Dorholt, Lunde 246, 9. Thomas Breivik, Rauland 245, 10. Eirik Tørnes Vrålstad, Drangedal 243

Klasse J: 1. Stine Cecilie Bjerklund, Holla 248, 2. Leif Sindre Modalsli Kongevold, Flikka 247, 3. Emil Hauge, Mælum 247, 4. Andreas Finnestad Lund, Søgne 246, 5. Martias Flikka, Flikka 245, 6. Daniel Kittilsen, Lunde 244, 7. Martin Knutsen, Bø (Telemark) 243, 8. Tor Christian Mathisen, Bamble 243, 9. Lars Fredrik H. Hansen, Sauherad 243, 10. Kjetil Fjellheim, Sannidal 241, 11. Lilly-Nora Haugane, Siljan 240, 12. Alexander Halvorsen Hauen, Mælum 240, 13. Åsne Kaasa, Notodden 240, 14. Marlene Bakken Braun, Kviteseid 231, 15. Thea Rinde Oterkiil, Mælum 230, 16. Martine S. Hauge, Mælum 229

Klasse EJ: 1. Jørand Aas, Lunde 239, 2. Espen Elias Vigemyr, Heddeland og Breland 236

Klasse NV: 1. Jorunn Loftsgarden, Rauland 237, 2. Aud Inger T. Naas, Drangedal 230

Klasse V65: 1. Øyvind Lilledrange, Flikka 250, 2. Jarle Idland, Gjesdal 248, 3. Jan Tore Rogn, Bamble 248, 4. Per Gjesdal, Gjesdal 247, 5. Dag Skarpodde, Drangedal 247, 6. Svein Kå. Søyland, Gjesdal 247, 6. Paul Vaule, Hå skytterlag 247, 8. Gunvald Tveita, Porsgrunds 246, 9. Olav Seland, Gransherad og Heddal 246, 10. Thor Høgsveen, Porsgrunds 245, 11. Ole Kr. Nyhus, Øyfjell 243, 12. Steinar Mandt, Øyfjell 239, 13. Augon Eika, Bø (Telemark) 239, 14. Arvid T. Ramsland, Heddeland og Breland 237

Klasse V73: 1. Harald Jensen, Lyngdal 250, 2. Rolf Kittilsen, Lunde 248, 3. Åsmund Idland, Gjesdal 248, 3. Karsten Valand, Grindølen 248, 5. Bjørn Bakken, Siljan 248, 6. Harald Englund, Søgne 247, 7. Vidar Ottren, Mælum 247, 8. Willy Krafft, Løveid 246, 9. Kristoffer Løkka, Sauherad 246, 10. Helge Rorgemoen, Øyfjell 246, 11. Tore Allum, Siljan 244, 11. Tore Norheim, Sauherad 244, 13. Svein Rorgemoen, Øyfjell 238

Klasse 1: 1. Britt Marie Waldenstrøm, Kviteseid 247, 2. Simon Johannes Myhren, Kviteseid 246, 3. Martin Eriksen, Kviteseid 246, 4. Runar Oterkiil, Mælum 246, 5. Steinar Hovland, Lunde 244, 6. Hans Einar Blix Ståland, Kviteseid 240, 7. Marthe Moen, Bø (Telemark) 240

Klasse 2: 1. Tone Wårøy Møll, Holum 245, 2. Arve Øystein Naas, Drangedal 244, 3. Bernt Einar Moland, Drangedal 244, 4. Olav Øyen, Sauland 244, 5. Steinar Møll, Holum 243, 6. Caroline Hauge, Mælum 243, 7. Morten Frantzen, Tokke 243, 8. Sveinung Søyland Moen, Sand/Suldal 241, 9. Monika Rorge, Øyfjell 241, 10. Inge Storenes, Imenes 239, 11. Hans Ole Erikstein, Bø (Telemark) 239, 12. Ådne Jenssen, Mandal 238, 13. Kari Jørgensen, Imenes 237, 14. Kjetil Naphaug, Porsgrunds 234, 15. Audun Rossevatn, Øvre Eiken 234, 16. Thorhild Rorge, Øyfjell 227, 17. Ronny Rysjedal Wergeland, Sauland 224

Klasse 3: 1. Roar Hauge, Mælum 241, 2. Frode Hvitås, Sauherad 237, 3. Bernt-Olav Tømmermo, Notodden 228, 4. John Kjell Lien, Fyresdal 221

Klasse 4: 1. Anja Bjørnsen, Drangedal 247, 2. Cecilie Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 247, 3. Sigrun Finckenhagen Borgen, Holla 243, 4. Marianne Borgen, Holla 241, 5. Johan Sørli, Greipstad 241, 6. Per Kristian Aas, Lunde 241, 7. Siv Tone Rossevatn, Øvre Eiken 240, 8. Kristian Eika, Bø (Telemark) 239, 9. Sveinung Rossevatn, Øvre Eiken 238, 10. Atle Bakken, Siljan 238, 11. Ingve Flikka, Flikka 234, 12. Kjetil jr. Igland, Imenes 234, 13. Jon Magnus Hauen, Mælum 233, 14. Bjørn Bjellerås, Imenes 231, 15. Geir Seland, Gransherad og Heddal 231, 16. Astrid Hagelund, Klepp 230, 17. Kenneth Rakkestad, Vennesla 230

Klasse 5: 1. Peter Sørli, Søgne 248, 2. Mette Elisabeth Finnestad, Søgne 248, 3. Anette Thingbø, Time 247, 4. Kim Johan Vemmelvik, Kristiansand og Omegn 247, 4. Steinar Skoland, Lyngdal 247, 6. Jan Kåre Moland, Drangedal 246, 7. Runar Tveito, Lunde 246, 8. Tor Harald Lund, Søgne 246, 9. Geir Atle Metveit, Imenes 245, 10. Ingeborg Rosøy, Lunde 245, 11. Arnfinn Bakkevoll, Søgne 244, 12. May Elin Frøyland, Lyngdal 244, 13. Sindre Tunheim, Imenes 244, 14. Inge Hvitås, Sauherad 243, 15. Andreas Vigemyr, Heddeland og Breland 242, 16. Stein Taanevig, Mandal 241, 17. Helene Storenes, Imenes 238, 18. Øyvind Bjerklund, Holla 236

Klasse V55: 1. Sissel Taanevig, Mandal 246, 2. Stein Feyling Østbøll, Birkenes 245, 3. Lars Esse, Bamble 245, 4. Jon Olav Jåtun, Søgne 245, 5. Jan Vidar Lundtveit, Drangedal 244, 6. Sigmund Lid, Øyfjell 243, 6. May Lise Aas, Bolkesjø 243, 8. Halvor Loftsgarden, Rauland 242, 9. Jan Henning Loftsgarden, Rauland 242, 10. Tor Fasseland, Mandal 239, 11. Arvid Tveito, Lunde 237, 12. Arne Palerud, Drangedal 236, 13. Steinar Smeland, Kviteseid 235, 14. Halvor Øyen, Sauland 234