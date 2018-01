Øvrebø-hopper tangerte bakkerekorden

OSLO: Karoline gikk til topps i jentenes rekruttklasse i K60-bakken i Midtstua med hopp på 56,5 og 58 meter (tangering av bakkerekord). Dette er en meget bra prestasjon med tanke på at hun kun har bakkene i Klappane og Sandrip å trene i.

Karoline er et hopptalent som kan gjøre det bra i årene som kommer, det viste hun til gangs i helgen hvor hun utklasset alle de andre jentene.

Johnny Lauvsland

Audun Malmer Nybøen fra Oddersjaa ble nummer to i juniorklassen i det samme hopprennet.

Bendik Netland Hulløen fra Oddersjaa, Sindre Åsen fra Oddersjaa og Jonatan Lausland fra Øverbø IL deltar alle i årets norgescup i hopp.

Bendik og Jonatan hopper i klasse A (klassen under elite) og begge to hevder seg blant de ti beste. Jonatan satte ny personlig rekord med 137,5 meter på Rena forrige helg. Begge to skal delta i neste ukes NM i Holmenkollen.

Sindre hopper i klasse C hvor han i de siste rennene ( Rena og Falun) er blitt nummer to. Dermed ligger han godt an til å rykke opp i B-klassen.