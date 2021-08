Randesund møter topplag etter NM-seier

PORSGRUNN: Randesund damer spilte søndag kveld NM-runde mot Pors i Porsgrunn. I utgangspunktet skal de være nivåforskjell på lagene, siden Pors spiller på nivå tre.

Men etter fjorårets sesong forsvant nesten Randesund-laget til andre klubber, så vi måtte bygge opp et helt nytt lag. Og med nye spillere som ankom i løpet av august og de to siste fredag, var det knyttet spenning til hvordan ting ville fungere etter en kort tid med trening.

Det begynte svakt mot Pors. Etter sju minutter ledet hjemmelaget 4-1. RIL-damene stresset i angrep og avsluttet på dårlige muligheter. Om det ble gode sjanser, ble det mye bomskudd. Men gjestene viste høy moral, kriget seg raskt seg inn i kampen igjen og var à jour 5–5 etter 12 minutter.

Det var jevnt frem til 7–7 etter 18 minutter, men inn mot pause begynte ting å sitte og Randesund gikk til pause med en komfortabel 17-11-ledelse. Etter hvilen hadde bortelaget full kontroll på kampen og rullerte mye på laget. Alle spillerne var på banen og bidro til seier.

Pors forsøkte seg på frimerke på bortelagets Lena Løwe, men RIL-damene fortsatte likevel å score jevnt og trutt og vant 30-25. Hovedtrener Kjetil Tveit sier følgende om kampen:

– Jeg er imponert over spillehumøret og innstillingen til jentene. De kriget og sloss for hverandre og til tross for svært lite trening sammen, satte de opp et solid forsvar. I tillegg har vi to gode målvakter. Dette lover veldig bra for fortsettelsen, men vi har mye å jobbe med og svært liten tid frem til seriestart.

Fortsettelsen i NM blir litt av en utfordring for Randersund, ettersom fjorårets bronsevinner i eliteserien og NM-sølvvinner Sola med Camilla Herrem i spissen venter hjemme i kommende runde.

Laget til Randesund mot Pors (mål i parentes): Elisabeth Rosenvold, Ida Gabrielsen, Isabel Gunnerød (8), Inga Sandvold (5), Ine Lindgren (4), Ingrid Helene Vikås (3), Vilde Strandli (3), Lise Tellefsen (3), Lena Løwe (2), Anna Norum (1), Nora Jørgensen (1), Viveka Romeyke, Asta Halberg.

Kommende tirsdag skal også herrelaget til Randesund ut i cupen og de går rett på mot eliteserielaget fra Arendal. Her skal det være to divisjoner i forskjell, så her kan det fort bli stygge sifre. Men guttene er klare for utfordringen og gleder seg til å spille. Og kanskje er det en RIL-gutt som vil bli toppscorer i denne kampen? William Fiala Gjermundnes er tidligere Randesund-spiller og tar med seg gutta fra Arendal tilbake til hallen hvor han har trent mange timer for å bli god. Kampen går 24. august klokka 20 i Sukkevannhallen.