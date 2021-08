Rally-eliten inntar Grimstad

GRIMSTAD: Det er fortsatt utfordringer rundt pandemien, og terminlisten har blitt endret flere ganger. I utgangspunktet skulle KNA Rally Grimstad vært årets sjette NM-runde, men så langt er det kun KNA Rally Finnskog og Aurskog-Høland Rally som har latt seg gjennomføre. Rundt 65 deltagere stiller til start på lørdag, og det er stor spenning i alle klasser.

KNA Rally Grimstad kjøres på asfaltveier i området nord/vest for Grimstad, og deltagerne skal gjennom ni fartsetapper. Start og mål er i Grimstad. Det er fjerde året på rad at løpet har NM-status, og det KNA Aust Agder som er arrangør. NRK1 sender en oppsummering av løpet mandag kveld.

Delt ledelse

I klassen for de internasjonale firehjulsdrevne bilene er det delt ledelse og svært jevnt i toppen av mesterskapet. Marius Aasen fra Asker & Bærum Motorsport har en seier og en andreplass så langt. Han kjører en Skoda Fabia R5 og har kona Marlene Engan Aasen som kartleser. Frank Tore Larsen fra NMK Modum & Sigdal var kun 1,2 sekund bak Aasen i første runde, men slo tilbake og vant andre NM-runde med sin VW Polo R5. Dermed har både Larsen og Aasen 58 poeng så langt. Frank Tore Larsen vant KNA Rally Grimstad både i 2018 og 2019 sammen med kartleser Torstein Eriksen. Marius Aasen på sin side forberedte seg ved å vinne et sprintrally på Kongsvinger sist søndag, og det blir uhyre spennende å følge disse to på lørdag. NM-grossisten Anders Grøndal fra Asker & Bærum Motorsport, ligger på en 3. plass med sin Ford Fiesta R5 og 34 poeng sammen med kartleser Marius Fuglerud. Grøndal kjører for karrierens 17. NM-gull i bilsport i år.

Lars Martin Stensbøl fra KNA Kongsvinger ligger på en fjerdeplass i NM med 28 poeng. Han kjører en Ford Fiesta R5 med broder Mads Ola Stensbøl som kartleser.

Hyundai-fører Ole Christian Veiby fra KNA Kongsvinger stiller også til start i KNA Rally Grimstad. Veiby og hans kartleser Jonas Andersson vant løpet i 2019 da Veiby også ble norgesmester. De står uten NM-poeng så langt i år, og stiller i en Hyundai i20 R5.

Veteran dominerer ennå

I den internasjonale klassen for tohjulsdrevne biler er det Steve Røkland fra KNA Kongsvinger som topper etter årets to første runder. Røkland har vært med på å dominere denne klassen i mange år, og han har to seiere så langt i år og 66 poeng.

Han kjører en Peugeot 208 R2 med Roger Eilertsen i kartleserstolen i Grimstad.

Nærmest Røkland i NM-kampen ligger Morten Storsveen fra KNA Varna som kjører en Renault Twingo R2, med sine 42 poeng. Kona Merete Storsveen er den som loser Morten gjennom rallyløypa. På en tredjeplass følger Markus Bakken fra NMK Modum & Sigdal i en Citroën C2 R2 Max med 37 poeng. Markus har med seg Hedda Thorvoll Lien i kartleserstolen. I klassen for nasjonale biler med firehjulsdrift er det Håkon Sveen Frøslid fra NMK Fluberg som leder NM med sin Subaru Impreza. Sammen med kartleser Jørn Listerud står han med maksimale 66 poeng etter seier i begge NM-løpene så langt.

På en andreplass ligger Thomas Kvam fra Grenlands Motorsportklubb med 47 poeng. Han kjører en Mitsubishi Lancer sammen med Stian Johnsen.

På tredjeplass ligger Geir-Ingar Mythe fra Asker og Bærum Msp med 24 poeng. Han kjører en Subaru Impreza.

I nasjonal klasse for tohjulsdrevne biler er det Olav Fredriksen fra NMK Modum & Sigdal og kartleser Ole Thomas Westby i Volvo 240 som har ledelsen med 57 poeng så langt i år. På en andreplass følger Mats Peder Hvambsahl fra NMK Kongsberg med Volvo og kartleser Merethe Halland. De har 33 poeng. På en tredjeplass ligger Roger Søyland fra KNA Kongsvinger i Ford Fiesta. Sammen med kartleser Vegard Myrli står han bokført med 28 poeng.

Ni fartsetapper

KNA Rally Grimstad kan følges fra start til mål på rallyradioen som finnes på www.rallynm.no . NRK1 sender en oppsummering av NM-løpet mandag kl. 22.30.

NM-stillingene finnes her https://bilsport.no/poengstilling/

Tidsskjema, startliste og live resultater under løpet: https://www.rallygrimstad.no/

Rallyradio:

Rallyradioen sender under hele løpet: www.rallynm.no

Løpet starter kl. 09.00 på lørdag og målgang er på torvet i Grimstad kl. 16.30

Tidsplan fredag 20 august 19:00 – Rallyshow med presentasjon på torvet i Grimstad

Tidsplan lørdag 21 august 09:00 – Start av KNA Rally Grimstad 09:20 – SS1 Lia 09:45 – SS2 Omholt 10:40 – SS3 Voreheia 11:10 – SS4 Beisland 12:10 – Service 12:55 – SS5 Lia 13:15 – SS6 Omholt 14:10 – SS7 Voreheia 14:40 – SS8 Beisland 16:00 – SS9 Lia 16:30 – Målgang KNA Rally Grimstad på torvet 19:00 – Premieutdeling på Apotekergården

Løpets lengde: 144 km hvorav 72 km er fordelt på 9 fartsetapper.