TØNSBERG: Øystein Tjomsland har nesten gjort det til en vane å vende tilbake til seremoniplass med sine debuterende 3-åringer, juniorene i hans kvalitetsstall. Tirsdag kveld mente likevel travekspertene at oppgaven Nelson Rappen sto overfor i sitt livs første løp kanskje var i overkant tøff. Det lot ikke den svarte hingsten seg affisere nevneverdig av på Jarlsberg travbane.

– For en debut!

Sammen med kusk Tom Erik Solberg forsvarte debutanten sitt innerspor, og til tross for massivt press fra ambisiøse konkurrenter underveis var Nelson Rappen sterk nok til å holde unna på den knallsterke vinnertiden 1.29,1/2100 meter.

– For en debut av Nelson Rappen, kvitret løpsreferent Kurt Hella og fikk solid støtte fra travekspertene i studioet til TV-kanalen Rikstoto Direkte.

– Det er voldsomt imponerende å se en så klar debutant, innledet Stian Hallenstvedt før kollega Anders Mikkelborg ikke engang klarte å fullføre sitt resonnement.

– Nå har Tjomsland så mange gode 3-åringer at..., innledet en av landets mest erfarne travkommentatorer og lot resten av setningen bli hengende i lufta.

Kusk Tom Erik Solberg og Nelson Rappen. Foto: Hesteguiden.com

Skal matches mot de beste

Tom Erik Solberg har lenge snakket varmt om Nelson Rappen, og toppkusken var ikke vanskelig å få i tale etter 3-åringens imponerende debutløp.

– Dette føles veldig deilig. Det ble egentlig perfekt med hest på utsiden underveis i løpet siden Nelson Rappen er «halv-lat», jeg visste han var sterk nok. Han kommer nok til å bli matchet mot de beste etter hvert, det er voldsomt potensial i denne hesten, forsikret Solberg.

Detaljorientert Tjomsland fikk full klaff Fremgangene stoppet ikke med Nelson Rappens imponerende seiersløp for trenergeneralen fra Søgne. Tjomsland hadde jobbet med detaljene for å maksimere Ros Borkens prestasjoner i løpsbanen, og tirsdag kom den fire år gamle hingsten til start uten sko på beina og utstyrt med en ny type sulky, en såkalt amerikanervogn. Denne sulkyen har et litt annet tyngdepunkt enn en tradisjonell sulky, og i kombinasjon med at Ros Borken nå gikk barbeint ga det et ekstra løft for Tjomsland-traveren.

Ros Borken i aksjon. Foto: Hesteguiden.com

4-åringen ble litt ivrig på startsiden og galopperte, og Tjomsland serverte deretter Ros Borken et innvendig løp underveis i det som så ut som en umulig opphenting. Da den gulkledde sørlandstreneren sendte Ros Borken i angrep inn i siste sving, viste effekten av detaljene seg i fullt monn. Til tross for den nærmest umulige oppgaven han ble stilt overfor slagget Ros Borken seg inn til seier og sikret en særdeles sterk Tjomsland-dobbel i Tønsberg.

Vinnertiden ble 1.27,5a/2100 meter, ny personlig rekord for hesten.