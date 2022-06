Benjamin Rasmussen fikk tildelt Håkon Gaudestads Minnepris etter å ha forbedret sin tid i Color Line Tour med godt over to timer.

KRISTIANSAND: Nå er CLT 2022 historie og de aller fleste fikk kjenne på syklistens tøffeste utfordrer, nemlig luftmotstanden og motvinden. Etter målgang var det likevel smil, latter og fornøyde, men slitne ansikter å se på Hovden.

Turen gjennom Setesdalen ble helt spesiell for en av deltakerne på mitt lag, KCK T & T Express. Vi snakker om Benjamin Rasmussen, kroppsbyggeren som ønsket seg en bedre tid til Hovden enn sin tidligere rekord 8:31:00. Sommeren 2021 spurte han meg om jeg trodde han var sterk nok til å sykle på vårt lag og med tida 5:49:00 som mål. Noe jeg trodde var mulig, men treningen måtte endres til mer sykling. Fra da startet Benjamin sitt eget tøffe opplegg mot lagets felles tidsmål i CLT 2022.

Benjamin viste fort utrolig gode resultater. Omstrukturert trening og smart kosthold gjorde at han endret seg til å bli syklist på rekordtid. Treningene startet og jevnt pådrag og ro i rullen skulle læres og trenes, og han tok til seg lærdom og fant roen.

Da nedtellingen startet 28. mai 2022 og KCK T & T Express tråkket skoene i pedalene, var Benjamin med fra start.

Her er Benjamin sammen med gode lagkamerater i KCK T & T Express på vei fra Kristiansand til Hovden. Foto: Privat

Den tøffe motvinden ga alle lagene en tøff kamp, men vi presset på. Mannskapet i laget måtte en etter en gi etter for naturkreftene og rullen ble snevret inn med bare åtte personer som gikk på for fullt. Blant dem som bidro var Benjamin, men like før Gyli var han helt tom, Han tok turen bak i «sekken», men etter bare noen få minutters hvile var han tilbake i rulla for å bidra noen runder, før det igjen var tomt, ifølge ham selv.

Da vi hadde 23 kilometer igjen sa han at han aldri i sitt liv noen gang har vært så «på stålet» og at det verket overalt. Men igjen bidro han i rulla, og da vi passerte målstreken, var selvfølgelig Benjamin med sammen med laget, til tida 6:20:42. Tidsforbedringen han gjorde fra CLT 2021 og tida 8:31:00 til året etter med tida 6:20:42, hele 2:09:18 timers forbedring, gjorde at Benjamin Rasmussen ble stående som den personen under CLT 2022 som hadde den beste forbedringstiden fra fjorårets CLT. Derfor fikk han tildelt Håkon Gaudestads Minnepris. Ditt bidrag i laget er råskap satt i system!