Ble utvist i nytt Fløy-tap

LEVANGER: Det ble et tøft oppgjør som inneholdt skade på Fløy-keeper Ante Knezovic og tidlig keeperbytte, Emil Pedersen mulig snytt for straffespark og 10 mot 11 siste halvtimen etter Mathias fikk sitt andre gule kort.

Kampen åpnet rolig med få sjanser. Det var først etter litt over 20 minutter at Levanger var nær scoring etter en svak klarering i Fløy-forsvaret. Knezovic reddet lobbforsøket. Men keeperkjempen landet forkjært og måtte ha medisinsk tilsyn fra Levanger-legen og medisinsk personell. Etter noen minutter var han oppe på bena igjen, men virket å fortsatt slite med ankelen.

Målvaktsbytte

I det 27. spilleminutt måtte kroaten dessverre kaste inn håndkleet og ble byttet ut med den unge øygutten Markus Kristiansen.

Etter halvtimen var spilt var Grundetjern i fint driv fra midtbanen, han tok med seg ballen helt inn i boksen til Levanger. Men avslutningen gikk rett på keeper fra skrått hold.

Rett før pause kom Levanger-scoringen. I det gjestene var nær ved å spille seg gjennom fri bane mot Levanger-målet, kontret hjemmelaget inn scoring ved toppscorer Arne Gunnes. 1-0 på tavla.

Det resultatet sto seg til pause. En omgang preget av lite sjanser og underholdning.

Store protester

Hovedtrener Urdal gjorde et dobbeltbytte etter 56 minutter der Sander Ystanes og Kristian Lien ble erstattet av Mathias Fredriksen og Emil Pedersen.

Etter timen var spilt ble det store protester fra Fløy-leiren da Emil Pedersen ble felt av Levanger-keeperen i boksen, men dommeren mente det ikke var noe.

I det 64. spilleminutt fikk Mathias Grundetjern sitt andre gule kort for dagen. I det som tilsynelatende var en enkel duell snublet spillerne i hverandres ben og dommer valgte å vise ut Mathias. Meget strengt, og til stor frustrasjon hos Grundetjern som applauderte ironisk og lot dommeren få høre det.

Strålende redning

Fem minutter senere vartet unge Kristiansen i Fløy-buret opp med en strålende reaksjonsredning på streken og sørget for å holde oss inne i kampen.

Med kvarteret igjen gjorde vi nok et dobbeltbytte der Johannes Eftevaag og Jone Kleppa ble erstattet av Sebastian Fredriksen og André Richstad.

Etter dette skapte vi et godt trykk mot Levanger-målet og presset på for utligning, til tross for én mann mindre på banen.

Men det ville seg ikke og da dommeren blåste i fløyta fire minutter på overtid, sto det fortsatt 1-0 på tavla. Ingen poeng med på flyet hjem til Sørlandet. Men nye muligheter allerede torsdag ettermiddag når Kjelsås kommer på besøk til Flekkerøy til avspark klokka 16.30.

