Vant pris ved fullsatt Vaffelbua

KRISTIANSAND: Denne nydelige oktobersøndagen var det turstart ved valgfritt sted i Kristiansand, og fellessamling med start i Jegersberg for de som ønsket det. Destinasjonen var Vaffelbua i Jegersberg, der det var et fint opplegg i to ettermiddagstimer.

Bedriftsidretten i Agder inviterte til premieutdeling og fremmøtte kunne blant annet høre MGP Junior-vinnerne Josefine og Oscar synge.

Lokalsporten loddet stemningen blant noen deltakere.

Kjerstin Loland Vangsnes (35)

Har du vært fornøyd med årets tursesong?

– Ja, det har jeg. Og det har vært veldig gøy å være med. Vi fikk stadig prøve turer til nye topper.

Jorunn Buer (57)

Hva synes du om Vaffelbua?

Det er fin natur og fine omgivelser her, og Vaffelbua er godt likt med det som kan kjøpes av god mat her. Det er ei fantastisk og kul dagsturløype. Man treffer masse folk, og tilbudet er godt tilrettelagt med besøk fra alle aldersgrupper.