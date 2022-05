Storløpssesongen begynner for alvor å nærme seg for de norskfødte travhestene. I tide til travfesten og allerede i spotlighten; den sørlandske stortreneren Øystein Tjomsland.

Lørdagen ble nemlig innledet med en fantastisk duell mellom Tjomsland-hestene Sangviks Ballerina og Sjø Perla i storløpet DNTs Hoppechampionat. Lillebror Vidar Tjomsland traff starten perfekt med Sangviks Ballerina, og den vanligvis så starttrege hoppa pilte rett til tet. Vel i tet bedømte 39-åringen tempoet helt perfekt, og ga aldri konkurrentene en centimeter gratis.

Nervepirrende oppløpsstrid

Da oppløpet kom til syne, var det kun stallvenninnen Sjø Perla som var nær nok til å kunne utfordre. DNTs Hoppechampionat munnet ut i en nervepirrende stallduell med to blad Tjomsland i hovedrollene.

– Jeg trodde vi skulle tape for Sjø Perla midt på oppløpet, men da hun nærmet seg tok Sangviks Ballerina ekstra i og holdt unna med det lille nødvendige. En flott prestasjon, mente lillebror Tjomsland.

Sangviks Ballerina på seremoniplass: Nr. to f.v. assistenttrener Filip Lindholm, nr. tre f.v. kusk Vidar Tjomsland. Foto: Hesteguiden.com

Banerekord og solid seierssjekk

Storebror Øystein hang på ingen måte med hodet selv om han ikke hadde centimeterne på sin side i oppløpsstriden og måtte ta til takke med sølvet bak Sjø Perla.

– De var veldig gode, begge mine hopper. Da Sangviks Ballerina fikk tet, visste jeg at det kom til å bli vanskelig for oss andre. For et års tid siden var vi faktisk inne på å bedekke henne, da gikk hun bare i passgang og var ikke i nærheten av å vise takter som dette. Samtidig visste vi jo at hun har høy kapasitet, fortalte Tjomsland for å poengtere hvor fort det kan snu i travsporten.

Sangviks Ballerina travet 1.27,6/2100 meter og satte med det ny banerekord på Jarlsberg. Vinnersjekken lød på 100.000 kroner.

Nelson Bright Eagle og kusk Tom Erik Solberg. Foto: Hesteguiden.com

Imponerende prestasjon

Støvskyen hadde bare så vidt lagt seg før en ny Tjomsland-traver entret manesjen, og det med ettertrykk. Nelson Bright Eagle åpnet som en katapult da startbilen slapp hestene av gårde, og godt understøttet av kusk Tom Erik Solberg sikret 4-årshoppa seg teten inn i den første svingen. Den voldsomme åpningen kostet, 1.08,9 de første 500 meterne er elitefart!

Til tross for en melkesyrefremkallende innledning på løpet hadde Nelson Bright Eagle likevel krefter nok til å gjøre et seiersgivende rykk i den siste svingen. Konkurrentene forsøkte å hente inn den sørlandske rømlingen, men til ingen nytte. Nelson Bright Eagle landet på kruttsterke 1.13,7a/2100 meter.

Nelson Bright Eagle på seremoniplass: Nr. to f.v. kusk Tom Erik Solberg. Nr. tre f.v. assistenttrener Ida Jansen. Nr. fire f.v. eier og oppdretter Nils Munkhaugen. Foto: Hesteguiden.com

– Det ble en tøff åpning, og jeg trodde kanskje ikke at hun var klar for det ennå. Samtidig; det kostet for de andre også. Dette løpet viser at hun har kapasitet til å blande seg inn i årgangstoppen, vi er veldig godt fornøyde med utviklingen til Nelson Bright Eagle, fastslo Tom Erik Solberg etter løpet.

Vinnersjekken i løpet var på 50.000 kroner, og totalt kjørte Tjomsland-hestene inn over 200.000 kroner lørdag ettermiddag.