For å komme til start på denne turen anbefaler vi å kjøre fylkesvei 401 til Høvåg og parkere ved Bedehuset, like over gata for Høvåg kirke.

Turen tar i overkant av én time tur/ retur uten pause og er nesten fire kilometer lang.

Fra bedehuset må du gå tilbake langs veien et par hundre meter, og ta til høyre ved skiltet mot Røynevarden.

Gå asfaltveien videre forbi husene til du kommer til grusveien. Følg skilt til Røynevarden. Første del av turen går gjennom skog på fin sti. Etter hvert blir det brattere opp mot toppen. Følg stien som er godt merket med rødt. Det er flere skilter underveis som viser deg vei til Røynevarden.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Man kan gå opp til Røynevarden fra to kanter. Vi anbefaler å gå den ene veien opp og den andre ned igjen. På toppen står det en gammel kystvaktstue som eies av Lillesand kommune og benyttes av speidere og foreninger. Her har vi innsjekk på turen når Ti på Topp starter 3. april.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Den fineste utsikten får du litt ned forbi hytta. Her finner du et platå der ingen trær stenger for utsynet. Nå har du indrefileten av Blindleia for føttene dine. «Nilen», sundet mellom Furøya og Kalvøya er ett eksempel. Et annet eksempel er Tronderøya lenger vest. Og selvsagt horisonten hvor hav og himmel møtes. Ofte er det godt ly for vinden her, så det ligger til rette for en god rast før returen.

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Turområdet er tilrettelagt av Høvdingen IL. Tusen takk for den fantastiske innsatsen dere legger ned i å tilrettelegge for flotte naturopplevelser!

Litt historie:

Allerede under Napoleonskrigene tidlig på 1800-tallet var det optisk telegrafstasjon på varden. Dette som en del av et nett av stasjoner langs kysten. 8. april 1940 var Røynevarden bemannet som kystvaktstasjon og nøytraliseringsvakt. Herfra kunne mannskapene observere det tyske troppetransportskipet Rio de Janeiro bli torpedert av en polsk ubåt i havet utenfor. Krigen var kommet til Norge.

God tur!