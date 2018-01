200.000 kroner til triatleter i Kristiansand

KRISTIANSAND: Chris Bjelke fra Gjensidigestiftelsen hadde nylig gleden av å fortelle triatlonmiljøet i Kristiansand at de i år vil motta 200.000 kroner.

- Dette er fantastisk. Rett og slett et eventyr, sier stevneleder i TriQuart, Fred Arthur Asdal, som bedyrer at pengegaven vil komme til stor nytte.

- Vi har mange planer for triatlon i Kristiansand, og det er ingen tvil om at slike gaver er avgjørende.

I begynnelsen av januar var Chris Bjelke i Kristiansand for å høre mer om Kristiansand Triatlon, TriQuart, TriUng-prosjektet og om de øvrige planene.

Asdal fortalte om satsingen på unge triatleter, om arrangementene i byen, om veksten i klubben, Kristiansand Triatlon, og om viktigheten av å trene variert. Bjelke var tydelig imponert.

Stor endring

- Dere er flinke. Dette er så bra, sier han, som medgir at mye har forandret seg siden han selv deltok på Ræga Triathlon i Kristiansand på begynnelsen av 90-tallet.

- Det er sikkert og visst, ler Bjelke.

Han stilte forholdsvis dårlig forberedt til start, med lånt utstyr – og en rosinpakke i lomma.

- Min far jaktet i sin tid elefanter i Afrika, og han hadde klokkertro på rosiner. Tørket frukt ga næring til alt, og jeg satset på at det holdt. Men ut på løpinga begynte beina til Bjelke å riste i kramper.

- Det gjorde forferdelig vondt. Men jeg fant heldigvis en hyggelig dame, som takket ja til tilbudet om å bytte bort en massasje mot rosinpakka mi! Hvis ikke, hadde jeg neppe kommet til mål, humrer Bjelke.

Gavevirksomheten til Gjensidigestiftelsen spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år.

- Vårt mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv, forteller Bjelke.

Søknadsskjemaet åpner juni 2018, og den neste søknadsfristen er 15. september.

Mye på gang

Pengene til Kristiansand Triatlon vil bli brukt i flere prosjekter vil bli gjøres kjent utover vinteren og våren.

- Vi har mye på tapetet, men det viktigste er innkjøp av utstyr, som sykler og våtdrakter, som vi kan låne ut til unge og gamle som er nysgjerrige på triatlonsporten, forteller Asdal.