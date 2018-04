Det største nasjonale målet mitt denne sesongen var å bli norgesmester. Jeg har deltatt i NM i lettkontakt to ganger før, men begge gangene har jeg måttet ta til takke med andreplass. Denne gangen var jeg fast bestemt på å gå helt til topps.

Innledende kamper gikk fredag, og her gikk jeg to kamper for å komme meg til finalen. I begge kampene fikk jeg til det jeg skulle, og kontrollerte fint inn til seier. Jeg fikk prøvd mange forskjellige tekniske ting jeg har jobbet med på trening, og det var gøy å kjenne at det fungerte bra i kamp. Dermed var jeg klar for finalen lørdag.

Der skulle jeg møte Ine Charlotte Høyer fra Sentrum Kickboxingklubb. Vi har møttes før i norgescupen, så jeg kjente stilen hennes fra før og la en plan for hvordan jeg skulle slå henne. Planen var å holde god avstand, og bruke mye bevegelse og spark for å ikke la henne slippe til med boksingen sin. Da det endelig var tid for finale gikk alt etter min plan, og jeg vant en klar 3-0 seier og ble med det norgesmester i lettkontakt -55kg.

God innsats i Irish Open

Den internasjonale sesongen er også i gang for fullt. Tidligere i mars deltok jeg i Irish Open, som vanligvis er verdens største kickboxingkonkurranse. Denne gangen ble det dessverre veldig amputert på grunn av mye snøfall og stormen Emma, så flyplassen ble stengt og mange utøvere kom seg ikke til Dublin. Vi var derfor bare 6 utøvere i klassen min i år, mens vi til sammenlikning var 28 i fjor.

Uansett var det høyt nivå på utøverne som var der, og i min direkte semifinale møtte jeg juniorverdensmesteren fra Italia. Jeg vant knepent mot samme utøver i Irish Open i fjor, men denne gangen var det hun som vant med kun ett treff. Det er så klart surt å tape første kamp, men jeg er likevel veldig fornøyd med kampen min. Jeg fikk til arbeidsoppgavene mine, og gikk helt jevnt med en utøver i verdenstoppen, så det er en liten seier i seg selv.

Vinner av Dutch Open

Helgen etter NM bestemte jeg meg ganske spontant for å bli med på Dutch Open i Amsterdam. Jeg tenkte det ville være deilig å gå en internasjonal konkurranse som ikke teller som kvalifisering til EM, og bare ha det gøy og prøve nye ting uten press for å få et resultat. Ofte er det da man får til aller mest.

I første kamp skulle jeg møte en utøver fra Irland, men hun måtte dessverre trekke seg fordi hun hadde skadet seg i en kamp tidligere på dagen. Dermed ventet en østerriker i semifinalen. Jeg gikk en god kamp med varierte angrep og effektive kontringer, og vant klart hos alle tre dommerne.

Neste var da finale mot en utøver fra Sveits. Jeg hadde sett hennes innledende kamper, og visste at det kom til å bli en mye mer slitsom kamp enn den første. Sveitseren var en utøver som la mye press og jobbet gjennom hele kampen, men jeg hadde lenger rekkevidde enn henne. Det klarte jeg å utnytte til min fordel, og tok i første runde en god ledelse på rundt sju treff.

Jeg holdt godt fokus og kontrollerte kampen fint helt til det var 30 sekunder igjen. Da begynte jeg å bli sliten av det konstante presset sveitseren la på meg, og gjorde et par unødvendige feil. Heldigvis var ledelsen såpass stor at det gikk helt fint, men dette er noe som må jobbes med så det ikke skjer i en jevnere kamp.

Det er ekstremt viktig å holde fokus helt til siste sekund, og det skal ofte ikke så mye til før kampen tipper over i den andres favør. Denne gangen gikk det heldigvis bra, og jeg vant gull i Dutch Open. Det er min første internasjonale gullmedalje i lettkontakt, og et viktig steg på veien mot større og viktigere mål.

Neste stopp – Østerrike

Neste konkurranse for meg blir Austrian Classics i slutten av april. Dette er et av stevnene som kvalifiserer til EM, og forberedelsene er allerede i gang for at jeg skal gjøre det så bra som mulig.

