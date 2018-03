Seier og tap i Thailand

Det startet godt med kampen 17. februar. Den ble avholdt på et av Thailands mest kjente thaiboksing-stadioner, Lumpini. Her gikk jeg mot Yoddongjai Por Palungchai, en thailandsk utøver som har over 300 kamper bak seg. Han hadde et våkent blikk og var veldig god teknisk. Jeg var derfor veldig godt fornøyd da jeg vant på knockout i 3. runde.

Det var veldig viktig å vinne denne kampen for å bevise min plass i thai-boksingmiljøet i Thailand, og dermed være med videre til enda større kamper.

I går gikk jeg kamp på Bode stadion i Pattaya. Min motstander har lenge vært den beste thaibokseren i denne byen, og har gått rundt 200 kamper. Dessverre tapte jeg på poeng i en jevn batalje. Likevel var dette en veldig god erfaring for meg, og det gir meg håp om at jeg kan komme meg videre til store og viktige kamper i Kina. Her finner man de største kampsportorganisasjonene i verden og her vil jeg møte de beste utøverne som finnes.

Jeg er heldig som blir sponset av en av de største organisasjonene i Thailand og har dermed har gode levevilkår med tre gratis måltid, gratis trening og egen leilighet. Jeg har gode forutsetninger for å kunne trene så mye som mulig. Forberedelsen til forrige kamp var en seks ukers oppkjøring med fire-seks timer trening om dagen. Jeg bruker mye av tiden på løping, slå på sekk/puter og sparring og styrke. Inn mot kampen jeg gikk i går trente jeg enda mer, og jobbet enda mer med teknikken. Jeg har slitt litt med belastningsskader. men ble ikke hemmet så veldig av det i denne matchen.

Video fra sparring et par dager før kamp:

I stay ready so I don’t have to get ready! taking a fight on 3 day notice. Let’s go champ!🏆☝🏼 Posted by Andreas Fairtex on Tuesday, March 13, 2018

