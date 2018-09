Kristiansand-lag vant historisk turnering

KRISTIANSAND: Det var lørdag at turneringen i roundnet (spikeball) gikk av stabelen på Dønnestad Stadion. Turneringen ble organisert av Roundnet Norway i samarbeid med den lokale klubben Kristiansand Roundnet. Dagen var en suksess med vakkert vær og god konkurranse.

Roundnet er en sport som spilles to mot to hvor hvert lag får tre berøringer før ballen skytes mot et lite trampolinelignende nett. 13 lag var med i turneringen, og det var også en håndfull tilskuere til stede. To lag tok turen ned fra Oslo og ett lag var fra Danmark.

Dagen startet med informasjon før puljespillet startet. Hvert lag spilte først i puljen laget var satt opp i, før det så ble delt opp i A- og B-puljer. Ettermiddagen var full av intens konkurranse og jevne kamper. Setting Ducks fra Kristiansand og Paw Spikers fra Danmark var de to lagene som til slutt stod igjen i A-pulje-finalen. Setting Ducks vant finalen 2-0 i sett (24-22, 21-15).

Det var spennende å se spillere på forskjellige ferdighetsnivå komme sammen og nyte en dag med roundnet ute i solen. Dette er en raskt voksende sport, og nye spillere er alltid velkommen til å prøve. Som for mange nåværende roundnet-spillere, kan det raskt bli din nye favoritt sport!

Medlemmer av denne turneringen og andre spillere i Norge ser frem til det europeiske mesterskapet i London, 29. september og NM i Hurdal i desember.

