Carina og Charlotte kan bli Norges nye toppdommere

KRISTIANSAND: Arne Mikael Kristiansen var sammen med makker Kenneth Abrahamsen i sin tid regnet som verdens beste dommerpar i håndball. Onsdag stilte han som observatør for Norges Håndballforbund i Gimlehallen da KIF-herrene tapte 27–33 mot ØIF Arendal i NM.

Den tidligere toppdommeren har fulgt duoen Pettersen/Husomanović i flere år og har tro på at de unge dommertalentene fra Sørlandet kan bli et av Norges beste på damesiden.

Finn Sverre Lislevand

– De vet hva de vil og lar seg ikke presse. Du må ha god selvtillit hvis du vil opp og frem som dommer. Du må tørre å ta avgjørelser og du må stå i situasjonene, sier nestoren i norsk dommerstand. Han burde vite hva han snakker om som IHF-dommer i over to tiår, med OL, fire VM-sluttspill, tre EM-sluttspill og en rekke europacupkamper på CV-en. Sluttstrek for en meritert internasjonal dommerkarriere ble satt med Champions League-finale for herrer i 2013.

Smånervøse før start

Pettersen og Husomanović beskriver «nervepirrende minutter» før NM-kampen ble blåst i gang. At det er herrekamp med raskere og mer fysisk spill, samt forskjell i styrkeforholdet mellom et 2. divisjonslag og elitelag, kan by på noen ekstra utfordringer. I etterkant var de stort sett fornøyd, men også litt misfornøyd med «smårusk» i egen dømming.

Finn Sverre Lislevand

– Det kan være vanskelig å vite hvor en skal legge lista og det svinger litt, men dette er noe vi må jobbe videre med, erkjenner Pettersen, som er født i Greipstad, men har bodd i Vennesla de siste fem årene.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Finn Sverre Lislevand

– Da jeg begynte å dømme fant jeg fort ut to ting: Det er gøy. Og det er krevende. Du blir den «ensomme» mot den store og tilsynelatende modige flokken. Derfor er det viktig at vi er tydelige og tøffe fra første minutt for å legge lista i kampen, supplerer Husomanović.

Les også:

Årets dommerpar i region sørvest

Sørlandsdommere som vil opp og frem

Dommertalentene har siden forrige sesong avansert fra NHFs Trainee Group til Prosjekt Rekrutt under ledelse av Erlend Aam. I april ble de kåret til årets dommerpar i NHF Region Sørvest.

Finn Sverre Lislevand

Gode tilbakemeldinger

Etter en skuffende fjorårssesong har KIF måttet ta turen ned i 2. divisjon. Men i onsdagens cupkamp fremsto laget med ny selvtillit og sørget for at det «kun» ble seksmålstap (27-33) mot en av favorittene i eliteserien. Ny KIF-trener Robin Rosander Haugsgjerd virker som å være en vitamininnsprøytning for dagens spillerstall.

Finn Sverre Lislevand

– Vi har jobbet med å bygge kultur der innsats ligger i bunnen. I dag svingte det for mye, samtidig er det mye positivt å bygge videre på, oppsummerer den tidligere suksesstreneren i Nærbø. Selv om han ikke var helt enig i alle dommeravgjørelsene, mener han dommerparet greide seg bra. Han tror de kan komme til å nå så langt de vil og etter hvert kanskje dømme på øverste nivå. Også KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen mener jentene gjorde en god innsats.

Finn Sverre Lislevand

– Jeg synes de klarte seg greit, selv om det er noen situasjoner jeg ikke er helt enig i, sier strekspilleren og legger til:

– De er tøffe, for det er ikke bare-bare å gå ut på en bane full av testosteron.

Få kvinnelige dommere

Det er i dag knapt en håndfull kvinnelige NHF dommerpar i Norge. Marte Marie Varlo og Jovana Dasic er for tiden Norges beste kvinnelige dommere etter at Kjersti Arntsen og Guro Røen, duoen som dømte OL-finalen i Rio, ga seg tidligere i år grunnet manglende internasjonal matching.

Finn Sverre Lislevand

– Det er veldig trist at de ga seg. De var store forbilder. Men det kan jo gi litt boost til oss nye om å stå på for å få internasjonale kamper, sier Pettersen.

Utfordringene kan være mange for dommere med ambisjoner. De må sjonglere studier, arbeid og småbarnstid i en hektisk dommerhverdag med fem treninger, to kamper i snitt og reiseaktivitet hver uke i sesongen. Utenom håndballbanen er Pettersen heltidsstudent ved studium for markedsføring og ledelse ved UiA og alenemor til en sønn på to år som er blind, noe som krever ekstra oppfølging. Husomanović er sosionom og jobber fulltid som rådgiver ved NAV i Kristiansand.

Finn Sverre Lislevand

Men Pettersen og Husomanović er fast bestemt på å prøve å ta steget videre. Det har de vært helt siden de dømte sine første kamper sammen i 2016, kastet ut i den nasjonale eliteserien Lerøy for G18. Selv om de bare var noen år eldre enn spillerne og minst et hode lavere, skjønte jentene raskt at det var full klaff som dommerpar. For de utfyller hverandre, har samme visjon og ambisjoner. Og aller helst er det herrehåndball de ønsker å dømme.

Finn Sverre Lislevand

– Det er her vi hører hjemme, lyder det samstemt.