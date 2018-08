817 karuselløpere trosset regnet

KRISTIANSAND: Det hjalp ikke høstens karusellstart at vi nettopp har lagt bak oss tidenes beste sommer. Et ubeleilig lavtrykk fant det for godt å gjeste oss, med vått og grått vær hele dagen. Temperaturen var imidlertid grei, og de fleste deltakerne fikk ta seg rundt under brukbare forhold. Men flere intense byger på tidlig ettermiddag gjorde nok avgjørelsen lett for mange andre.

Sverre Larsen

Deltakelsen ble selvsagt merket av værforholdene, og med 817 på voksenløpet kom vi også litt lavere enn fjorårets 864.

De fem raskeste løperne av hvert kjønn, uansett alder, ble disse:

I normalløypa ble det hos jentene storseier til Camilla Kjelleberg Netland (16.09), foran Elisabeth Gill (17.57), Amalie Lekva (17.59), Irene Beate Øhrn Arnevik (18.00) og Hilde Furuborg (18.18).

Hos guttene ble det seier til John Magne Lomeland (14.19), foran Christian Bøen (14.30), Stian Urdal (14.50), Trond Sverre Hagelien (14.56) og David Runde (15.05)

Sverre Larsen

På milslukeren deltok 137 løpere (121 i fjor). De beste av jentene ble Inger Britt Bakstad (37.36), foran Anne Kari Borgersen (37.52) og Hanne Katinka Hofgaard (41.54).

Hos guttene ble det tett kniving om seieren. Her vant Simen Koland (29.13), foran Knud Kalsås (29.19) og Jan Rikard Olafsen (31.06).

Sverre Larsen

Simen Koland (29), vinneren av Milslukeren for herrer

Hvordan sikrer vi god oppslutning på løpene?

– Jeg jobber i Phonero. Det er veldig stort pågangsmot hos ledelsen hos oss om å delta. Vi får lov å avspasere én time før arbeidsplassens slutt hver gang det er karusell.

Hvordan får du gode tider?

– Det er mye intervalltrening som er nøkkelen, både korte distanser og lange distanser. Og så kjører jeg litt langkjøring innimellom.

Sverre Larsen

Amalie Lekva (21)

Hva gjør deg glad med løping?

– Det er å få gode tider. Og så er det en deilig følelse i kroppen etterpå!

Sverre Larsen

Lisa Beatrice Lande (2,5 år)

Hva synes du er gøy med løping?

– Jeg får litt fart, og så får jeg medalje og fine ting når jeg kommer i mål.

Sverre Larsen

Marit Notland (62)

Hva liker du med karusellen?

– Jeg treffer folk, og så kommer jeg meg rundt i løypa. Det er gøy å løpe. Jeg har i år 20-års jubileum i karusellen!

Sverre Larsen

Ingrid Iglebekk (62)

Hva kreves for å få gode tider?

– Man må trene mye og variert. Jeg har sluttet av å ta tida på meg selv. Det viktigste er å få en tur!

Sverre Larsen

Anne May Breistein (39), arrangør fra Varodd

Hva må vi være oppmerksomme på i dag?

– Løypa var kjempefin i går. Men i dag er den glatt og gjørmete på grunn av regnet. Men vi er veldig fornøyde med løypa!

Sverre Larsen

Resultater – Vanlig løype (3,7 km)

Resultater – Milslukeren (7,1 km)

