Rekordmange NMK Kvinesdal-damer i landsfinalen

BØ: NMK Kvinesdal har flere år tidligere vært representert på damenes landsfinale, men aldri med så mange sjåfører til start som på Rallebanen lørdag.

Selv om motorinteressen er stor både i Lister-regionen og på Sørlandet generelt, er damene dessverre underrepresentert i motorsporten. Det kan likevel se ut til at denne trenden er i ferd med å snu. For første gang stilte klubben med fem (av 65) sjåfører til start, i nettopp damenes landsfinale.

Tre av de fem sto til slutt samlet på resultatlisten. Rebecca Hunsbedt fikk problemer med girkassa etter første runde og måtte med det stå over en omgang grunnet nødvendige reparasjoner. May Tone Josdal kjørte blant annet inn til en tredjeplass på felgen samt at hun – på lik linje med Tove Josdal Homme – noe senere mistet en god plassering når svingen ble for krapp og grøftekanten (med tilhørende sandfelle) for nærgående.

Det ble ingen finalekjøring for disse tre, men som sagt sto de samlet på resultatlisten. Rebecca Hunsbedt 35. plass, May Tone Josdal 37. plass og Tove Josdal Homme 39. plass.

”Dy og salte”

Til tross for tilfeldig trekking av heatoppsett, kjørte Kristine Salte tre av de fire innledende omgangene sammen med en av de andre klubbkollegene. Hun begynte med en heatseier etterfulgt av en tredje-, andre-, og fjerdeplass. Salte kvalifiserte med det til D-finalen. Salte vant D-finalen og møtte tøffe konkurrenter i C-finalen. Hun kjørte inn til en femteplass og fikk med det en sammenlagt femtendeplass.

Taket i A-finalen

Hilde Follaug kvalifiserte direkte til A-finalen med en andreplass og tre førsteplasser i de innledende omgangene. Allerede i første sving ble Follaug dratt med i en skikkelig smell, hvor den lille Corsaen mer eller mindre ble løftet opp bakfra av ivrige konkurrenter.

Hun kom seg løs, men ble liggende bak i feltet. I siste runde virket det som om hun gikk for en taktikk á la ”vinn eller forsvinn”. Hun lå side om side med en konkurrent, inn mot en av banens skarpeste svinger. Follaug tapte kampen, det var ikke plass til to i bredden, Corsaen hennes tok en skikkelig rundvelt før den ble liggende på taket mot jordvollen. Follaug fikk med det en sjetteplass i damenes landsfinale samtidig som hun sørget for å gi publikum valuta for inngangsbilletten.

Tre kvindøler i juniorlandsfinalen

Forrige lørdag (4. august) kjørte juniorene sin landsfinale på Grenland Motorsportsenter. NMK Kvinesdal representerte med tre sjåfører. Det ble et tøft løp for de tre håpefulle og resultatene fra innledende omganger holdt dessverre ikke til finalekjøring: Hanne Jobine Eriksen 47. plass, Sondre Simonsen 48. plass og Ingrid Hodne 95. plass.