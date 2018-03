Tren med smilepuls

Etter en slitsom arbeidsuke er det mange som drømmer om å bevege seg. Men så havner de på sofaen i stedet. Nok en gang.

Det er egentlig ikke så rart. Mange som ønsker å komme i bedre form, forbinder nemlig trening med ork, intervaller og melkesyre. Men det finnes flere veier til målet. Legg bort de ambisiøse planene, og finn fram smilet. Fysisk trening skal først og fremst være en trivelig opplevelse! En treningsøkt kan gjerne være med smilepuls!

Det er ikke nødvendig å legge ut på treningstur i konkurransefart med blodsmak i munnen. Løp sakte! Det er en kunst i seg selv. For mange er det dessuten mer enn nok å gå. Og det funker!

Ifølge Johan Kaggestad er det ingen annen form for mosjon som er så enkel og effektiv som gange. Å gå er noe hvem som helst kan gjøre når som helst.

I fjor kom treningsguruen ut med boka "GÅ! Verdens beste mosjon". Her predikerer han at kroppen vår er skapt for bevegelse. Men at trening ikke kommer på blå resept. Fysisk form er noe du må gjøre selv. Og så gjelder det å legge lista lavt nok til at du faktisk får gjennomført treninga.

Derfor; snør på deg skoa. Og gå.

Husk at all bevegelse monner. Og litt trening er bedre enn ingenting. Inviter gjerne med deg noen, enten det er en kollega eller den vanligvis vrange treåringen.

Senk ambisjonene, vær spontan og la lysten styre. Nyt naturen, den friske lufta, de mange fargene. Og få energi som bonus!