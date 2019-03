Fra Brun Arena til Costa del Sol

Det var ikke bare Vigørs seniorlag som tilbrakte vinterferien i varmere strøk. Tidligere Vigørspiller/-trener, og nåværende Stabæk-speider Ole Erik Martinsen, tilbrakte uka sammen med Henning Berg og co. i Marbella. Der traff han på en kjenning fra hjemtraktene, nemlig Lars-Jørgen Salvesen, som var på treningsleir med sin nye klubb Sarpsborg 08.

De to hadde mye å snakke om fra tiden de hadde sammen på Brun Arena da Ole Erik jobbet med å utvikle de mange talentene i Vigør. Lars Jørgen var da en av de mest spennende ungguttene. Ole Erik var trener for Lars Jørgen fra han var 12 år gammel og til han ble snappet opp av Start som juniorspiller.

Vigør har fostret fram mange gode fotballspillere opp gjennom årene, noe som også på et tidspunkt ga oss kallenavnet «Talentfabrikken». Det er vanskelig å si nøyaktig hva som er årsaken til at Vigør gang på gang klarer å få fram disse talentene som tar steget opp til det øverste nivået, men noe som er helt sikkert er at for å få fram gode spillere så må man ha gode trenere og spillerutviklere.

Privat

Speider i Stabæk

En uke med Stabæk i Marbella høres jo veldig fint ut. Hva har du brukt tiden til der nede, Ole Erik?

– Jeg er der først og fremst for å se på hvor det sportslige nivået ligger. Skal man lykkes som speider, er man helt avhengig av referanser. I tillegg er jeg der for å bli kjent med og se hvordan trenerapparatet jobber i det daglige med utvikling av lag og enkeltspillere.

Du er kjent for å ha et skarpt øye for talent. Hva er det du ser etter hos en spiller?

– Motivasjon og personlighet i kombinasjon med fysiske forutsetninger er et godt utgangspunkt.

Privat

Hvordan vil du beskrive din tidligere elev, Lars Jørgen Salvesen, som spiller?

– Sørlandets beste avslutter siden Totto Dahlum.

Hva tror du har vært årsakene til at Vigør har fått fram så mange gode fotballspillere?

– Jeg tror Vigørhallen og spillestil har vært viktig. I tillegg har miljø og en bane sentralt plassert på Hellemyr betydd mye for mulighetene til egentrening, også på tvers av aldersgruppene.

Salvesen vil ut i Europa

Lars Jørgen Salvesen smilte om kapp med sola i Marbella og vi har fått en liten prat med ham også etter at han kom hjem.

Først og fremst må vi gratulere med ny klubb! Hvordan har den første tida i Sarpsborg vært?

– Tusen takk! Den første tiden i Sarpsborg har vært fin. Jeg har blitt godt tatt imot og kommet meg til rette. Det er høy kvalitet på alt de driver med her og det ligger virkelig til rette for å kunne prestere og utvikle seg som fotballspiller.

Hva er dine personlige ambisjoner for den kommende sesongen?

– Først og fremst er det høye ambisjoner fra klubben om å kvalifisere seg til et nytt Europa-eventyr. Det vil si at man enten må komme topp tre-fire i serien eller vinne cupen. Det er ekstremt gøy og triggende å være en del av et miljø der man spiller mange av de beste spillerne i Norge.

– For min egen del er ambisjonen å spille seg inn i laget og være en del av 11´eren som starter hver uke. Det tror jeg er mulig å klare, men det betyr at jeg må ta vare på sjansene når jeg får dem og bruke treningshverdagen riktig.

Venn og mentor

Kan du si noe om ditt forhold til din tidligere trener Ole Erik? Hva har han betydd for din utvikling?

– Jeg har et ekstremt godt forhold til Ole Erik og jeg ser på ham som en venn, men også en slags mentor. Han er en av dem som står meg nærmest i forhold til råd og valg jeg må ta i fotballen. Samtidig som han er en fantastisk person å snakke med, enten det går bra eller dårlig. Ole Erik er reflektert og ser ofte det store bildet, noe som gjør at jeg som er midt oppi «rushet» klarer å løfte blikket litt og reflektere over det.

– Både Ole Erik og Rolf Sagen, sammen med Bård Borgersen, er de som har betydd mest for meg og utviklingen min. Ole og Rolf hadde jeg gjennom de kanskje viktigste årene og her gjorde de veldig mye riktig. Jeg har vært ekstremt heldig med både gode trenere og medspillere i Vigør, noe som hjalp meg og min utvikling.

Privat

Hvis du skal gi et råd til våre mange unge håpefulle som drømmer om en framtid i fotballen, hva vil det være?

– Mitt beste råd til unge vil være å finne noe som dere synes det er gøy å drive på med, enten det er fotball, håndball, badminton eller noe annet. Det viktigste er å glede seg til hver trening!

– Dersom man trives vil man også bruke mye tid utenom fellestreningene. Noe som er helt avgjørende for å bli virkelig god i en idrett. Det er mange timer som skal legges ned og da er det viktigste at man gjør noe man trives med. Stå på!

– Utnytt kreatitivteten!

Selv om Ole Erik Martinsens engasjement innenfor fotballen i disse dager er som speider, har han klare tanker om hva som skal til for å bli god i fotball.

Privat

– Det må øves mye utenom fellestreningene, ideelt sett med en miks av kvalitet og glede. Altfor mange trenere i barne- og ungdomsfotballen detaljstyrer økter og kamper. Utnytt kreativiteten i spilleren og aldri si “du må ikke” til noen! Selvfølgelig må du drible i egen 16-meter, du må bare bli god nok til det ... Skap trygghet for mestring og feiling, still krav og ha det gøy på veien!