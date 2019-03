Utfordrer alle til å gå eller løpe for kreftsaken

KRISTIANSAND: Inntektene fra løpet går til kreftformer som få overlever.

– Dette er en viktig sak som vi ønsker å støtte og ser verdien av, sier Kim Reinhartsen og Simen Koland, to av Phoneros ansatte som har deltatt i «Løp eller gå for livet» til inntekt for Krafttak mot kreft i flere år.

Bedriften betaler startkontingenten for sine ansatte og dobler beløpet – fra obligatoriske 100 kroner til 200 kroner, og gir fri med lønn for å delta. En time før arbeidstidas slutt går medarbeiderne i samlet tropp til Tresse for å gå eller løpe for Kreftforeningen.

Fakta: Fakta Krafttak mot kreft Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon som i år gjennomføres for 14. år på rad. Hvert år får nærmere 34 000 nordmenn kreft. Det vil si at over 90 personer får en kreftdiagnose hver dag. I Vest-Agder rammes ca. 1200 av kreft hvert år, i Aust-Agder 800. I årets aksjon samler vi inn penger til forskning for at flere skal overleve kreftformene som i dag har høy dødelighet, samt at de som rammes skal få gode tilbud og oppfølging.

– Phonero har et ekstra fokus på å få folk i bevegelse. Dette er et positivt arrangement både for byen og kreftsaken, som vi ønsker å engasjere oss i, sier Reinhartsen.

Halve bedriften deltok

I fjor deltok 70 ansatte – omtrent halvparten av arbeidsstokken, og bedriften bidro dermed med 14.000 kroner til Krafttak mot kreft.

«Løp eller gå for livet» arrangeres for åttende gang, i samarbeid mellom Kreftforeningen og Bedriftsidrettens Terrengkarusellen.

– Det har vært givende å bidra til at både karuselldeltakere og andre som ønsker å støtte, har stilt opp og gitt gode penger til kreftsaken. Arrangementet er åpent for alle og man må ikke være medlem av Bedriftsidretten. Vi håper mange blir med og får seg en fin trimtur i eget tempo langs den flotte Bystranda. Det koster så lite og betyr så mye, oppfordrer John Humborstad i Terrengkarusellen.

Deltakerne kan velge mellom 3 og 4,2 km lange løyper, og arrangementet starter kl. 13. Klokka 17 er det gratis barneløp, og kl. 18 fellesstart med tidtaking. Utpå ettermiddagen blir det liv og røre med Blæsen i start- og målområdet.

Drømmer om 1000 deltakere

Tidligere år har deltakertallet variert mellom 600 og 800. Men Humborstad og distriktssjef i Kreftforeningen, Geir O. Wehus, har en drøm om enda flere, både voksne og barn:

– Tenk om vi kunne mobilisert over 1000 denne gangen!

Inntektene av løpet går til Krafttak mot kreft og forskning på kreftformer få overlever, og gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Årets første løp i Terrengkarusellen

For Phonero er «Løp eller gå for livet» også et kickoff for deltakelse i Terrengkarusellen, siden dette er årets første løp.

– Da er det om å gjøre å samle flest mulig og komme godt i gang for sesongen. Vi håper mange av våre ansatte vil støtte opp om løpet for kreftsaken. Vi håper også andre bedrifter vil ta stafettpinnen videre. Dette er en ekstremt god sak som veldig mange blir berørt av; de fleste får merke hvordan kreft kan ramme. «Løp eller gå for livet» passer for folk uansett form, og mange deltar nettopp fordi saken er så viktig. Samle sammen kolleger, venner, familie og still opp i Tresse torsdag 14. mars, sier Koland og Reinhartsen.