KIF knuste Lillestrøm

KRISTIANSAND: Det var en kamp med høye skuldre og mye temperatur. 12 utvisninger og 12 straffer, jevnt fordelt, taler for seg. Mens det ble mange bomskudd og få mål for hjemmelaget i 1. omgang, snudde kampbildet etter hvilen.

– Gutta var nervøse, for vi visste hvor mye denne kampen kunne bety. Vi kom til mange bra sjanser, det var bare å komme forbi «han siste». Men det gjelder å ha tro på det vi gjør, uttalte KIF-trener Preben Nilsen etter kampen.

Fakta: KAMPRAPPORT KIF-LILLESTRØM TH 23-17 (7-9) Søndag 4. mars, Gimlehallen Dommere: Roger Nestaas og Omar Ingi Sverrisson. Tilskuere: 207 Utvisninger: 6x2 min. (KIF) og 6x2 min (Lillestrøm). KIF-spillere (mål i parentes): Sebastian Schultz Hansen (8, herav 2 straffer), Bendik Holstad (5, herav 1 straffe), Øyvind Frigstad (3), Aleksander Halkjelsvik Aabel (3), Jostein Pedersen (2), Erlend Årstein Hansen (1), Eric Nicolay Jensen (1), Simen Neset, Jesper Brekke Hansen, Sindre Rosseland Sørli, Adin Sehovic, Kristian Norsvik Thyssen, Christoffer Ryder Lislevand, Kristian Malerød Larsen og Stian Nygaard Michaelsen. Lagledelse KIF: Preben Nilsen, Vegard Kalstad, Svenn-Erik Medhus og Trond Solvang (fysioterapeut). Toppscorer Lillestrøm TH (mål i parentes): Eirik Hornnes Hybertsen (8, herav 5 straffer). Lagledelse Lillestrøm TH: Ken Marius Lieberg Krabbe, Fredrik Wannebo Yttereng, Aksel Økstad og Anita Tveter. Banens beste: Adin Sehovic (KIF) og Stian Mathisen (Lillestrøm TH).

Med tre seire og én uavgjort på siste seks kamper har Kristiansand-herrene spilt på seg selvtillit og syv poeng. Det kan være avgjørende foran de to siste kampene. For selv om søndagens seier mot Lillestrøm vippet kristiansanderne på riktig side av nedrykksstreken, er det lite som skiller lagene som nå kjemper i nedrykksstriden. Det ligger an til en thrilleravslutning på sesongen.

Målfattig start

Begge lag visste hvor mye som sto på spill da de møttes i Gimlehallen søndag; et potensielt være eller ikke være i norsk topphåndball neste sesong. Derfor var kampen preget av mye nerver på begge sider av banen.

«Han siste» som det ble referert til, var «tometersmannen» i Lillestrøm-målet, Stian Mathisen. KIF-spillerne startet med skyte konsekvent nede, noe gjorde det lett for keeper å lese. Det resulterte i få mål og mange bom.

Det tok over seks minutter før første KIF-mål, et langskudd av høyre bakspiller Øyvind Frigstad, som fortsatte å score helt til Bendik Holstad utlignet til 4-4 drøyt midtveis i omgangen. Etter å ha fått en utvisning var høyrekanten tilbake og gjorde 5-5 på gjennombrudd, så 6-6 på kontring. Ett minutt før pause fikk Aleksander Halkjelsvik Aabel på strek en assist fra Sebastian Schultz Hansen og sørget for 7-9. Flere mål ble det ikke. Men stort pluss for godt forsvar, noe som gjaldt begge omganger.

Parkerte Lillestrøm

«Ikke glem å ha det gøy» har vært KIF-trener Nilsens mantra. Og peptalken i garderoben i pausen må ha hjulpet. Det ble en flying start på 2. omgangen, der KIFs sisteskanse i Adin Sehovic virkelig hadde bestemt seg for å stenge buret og Schultz Hansen viste hvorfor han er blant landets ti mestscorende i 1. divisjon.

Halkjelsvik Aabel kriget inn 8-9. Lillestrøm-spiller Sondre Beck Muffetangen, sønn av tidlige landslagsspiller og tysk Bundesliga-proff Simen Muffetangen, kjeftet på seg en dobbelt utvisning. Schultz Hansen hamret inn et kanonskudd som ga utligning 9-9. Rett etter scoret 17-årige Eric Nicolay Jensen sitt første seriemål i 1. divisjon, til ny utligning 10-10. Venstrekanten spiller til daglig i Randesund G18, Lerøyserien og 2. divisjon.

Det hadde da gått seks minutter og herfra ut var det hjemmelaget som styrte kampen, godt hjulpet av stortromme, sauebjeller og et entusiastisk publikum som etter hvert reiste seg på tribunen. Jostein Pedersen, like god som venstre kantspiller som bakspiller, avsluttet for KIF med en dobbeltscoring. Det ble en høyst fortjent 23-17-seier til hjemmelaget.

Målvaktenes dag

Mens Stian Mathisen i Lillestrøm-målet hadde sin storhetstid i 1. omgang, sto KIFs Adin Sehovic for flest redninger i andre. Begge ble kåret til banens beste spillere.

– Det var en kamp med mye nerver. Det var ikke helt perfekt, men det holdt. Når vi får fart på ballen, så kommer vi til bedre sjanser og da går ballen i mål. Vi klarte å heve oss og da ble det seier - en utrolig viktig seier, konstaterer KIFs målvakt.

Knalltøff avslutning

Neste kamp er mot Nærbø borte 14. mars, før serien avsluttes på hjemmebane mot Haslum IL 25. mars. Mens Runar Sandefjord allerede er sikret plass i eliteserien, er Nærbø fortsatt opprykkskandidat som pustes i nakken av St. Hallvard. Jærbuene vil derfor gi alt i egen storstue, Nye Loen Nærbø, med 1000 tilskuere på sine hjemmekamper.

– For Nærbø er det opprykkskamp, så de kommer ikke til å gi noe gratis. Men jeg gleder meg til å spille for en fullsatt hall. Det vil være en kamp som kommer til å avgjøre bunn og topp, sier Sehovic og suppleres av sin trener: – Vi møter et kjempegodt lag i Nærbø. Med Haslum er det avhengig av hvordan de ligger an og hvordan de vil reagere. Men vi har muligheter.

KOMMENDE KAMP: Nærbø-KIF, onsdag 14. mars, kl. 18, Nye Loen Nærbø.