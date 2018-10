Ta seniorfotballen tilbake!

Det vil gagne fotballfamilien om prestisjen ved å ta steget inn på A-laget i den lokale breddeklubben heves. Nils Johan Sembs prestisjeprosjekt som toppfotballsjef med 2.lag i det ordinære seriesystemet har gått ut på dato.

På landslagsnivå har det over tid vært påpekt at norske aldersbestemte spillere taper terreng i forhold til europeisk toppnivå først når de nærmere seg inngangen til senioralder, det vil si at avstanden opp til de beste øker mot slutten av aldersperioden 15-20 år gammel.

Utarmer breddeklubbene

Ordningen med 2.lag i seriesystemet har ikke kunnet bøte på dette. Og den har vært i bruk i så mange år at vi med god samvittighet kan si at den ikke virker slik det var tenkt, at den skulle gi adekvat seniorerfaring for toppklubbenes unge spillere. Jeg vil i alle fall påstå at fordelene på ingen måte oppveier ulempene som breddeklubbene har måttet ta.

Det vi sitter igjen med en er modell som utarmer breddeklubbene og dreper interessen for lokal fotball – den fotballen det er mest av! Det hjelper ikke at flere av klubbene er flinke til å stille ganske like lag gjennom sesongen, fortsatt er det mange som varierer enormt. Breddeklubbene har lenge nok måttet finne seg i at toppklubbene styrker opp 2.lagene sine på høsten, når det dreier seg om å skaffe de nødvendige poengene for å berge plassen i ligaen.

Verst hos damene

I damenes 2.divisjon har vi fått den grelleste avarten av denne ordningen. Der er det nærmest etablert en praksis på at Toppserieklubbene stiller med et halvt toppserielag i hjemmekampene, mens de sender J16 ut på de lengre bussturene til bortekampene. Hvor er respekten for motstanderne? Her er det heller ikke uvanlig at de seks-åtte første lagene på sluttabellen er 2.lag som ikke har lov å rykke opp, og opprykket avgjøres nærmest ved et skrivebord noen uker etter ferdigspilt serie.

Samtidig ser vi at breddeklubbenes egen bruk av 2.lag (som i 5. divisjon og nedover) gir akkurat de samme utfordringene, bredden er ikke bedre enn toppen i så henseende.

Uheldige føringer

Dette systemet har i lang tid også gitt uheldige føringer for spillerlogistikken. Klubbene med 2.lag i seriesystemet har kunnet hente inn spillere som de ikke er «sikre» på vil kunne bli 1.lagsspillere i klubben, men som uansett vil kunne spille mer eller mindre fast på 2.laget, hvor de ofte møter 1.laget til sin moderklubb. Slike overganger utarmer trenings- og konkurransesituasjonen i den lokale klubben, uten å styrke treningsmiljøet i toppklubben nevneverdig. Dette problemet gjør seg gjeldende spesielt i klubbene rett bak det som er definert som toppfotball på senior.

Jeg foreslår at man tar bort alle 2.lag fra 1.lagsserier på alle nivåer. I eliteserie/Obosliga (32 klubber) foreslår jeg utvidelse av ordningen for G16 og G18 med nasjonal serie, her kan man lage to eller tre avdelinger med U21 eller U23-serie som de unge spillerne + 1.lags reserver kan få kamptrening. Ordninger med enklere overgang/utlån av yngre spillere (f.eks U23) begge veier mellom topp- og breddeklubb kan også vurderes.

Vil skape flere enere

I lavere divisjoner betyr det at de gamle B-lagsseriene må tilbake. Om nåløyet for å komme inn i toppklubb blir mindre er dette en konsekvens vi ikke bør være redd for. Samtidig vil spillertilgangen til 1.lagene på nivåene under bli bedre, noe som er sårt tiltrengt.

Jeg vil se flere gode 17-19 åringer som tar seg inn på A-laget i moderklubben i andre- og tredjedivisjon og markerer seg før de eventuelt blir hentet til en toppklubb når de er gode nok til å være med i A-stallen til toppklubben. Jeg tror dette vil skape både flere enere og færre «tapere».

Tor Thodesen, som er mangeårig fotballtrener og Avdelingsleder Toppidrett Re videregående skole, har skrevet dette innlegget.