Storseier til Amazon Grimstad

HARSTAD: Vi fikk en pangstart på kampen da Emma Pettersen tok med seg ballen fremover på kontring, men Medkila-keeperen var våken og fikk så vidt klarert. Da det var spilt 15 minutter, gikk vi opp i ledelsen. Nathalie Jørgensen kombinerte fint ut på høyrekanten og dunket selv innlegget i mål, stillingen var 1-0.

Vi fortsatte å presse på for nok en scoring og kom til et par gode muligheter, men fikk ikke ballen i mål. Da det var spilt 43 minutter, doblet vi ledelsen etter at Kari Johnston utfordret fint en mot en og la inn langs bakken til Emma Pettersen som satte ballen i mål. Vi gikk til pause på stillingen 0-2.

Etter hvilen var det vi som igjen fortsatte presset, og det tok ikke lang tid før vi igjen økte ledelsen. Da det var spilt 53 minutter, driblet Kari nok en Medkila-spiller og la inn, denne gangen i luften. Medkila-keeperen glapp ballen og Marina Jensen headet ballen enkelt i mål. Like etter, i det 55. spilleminutt, punkterte vi kampen da Nathalie satte inn sitt andre mål for dagen. Vi ledet komfortabelt 4-0 og det holdt også helt inn.

Vi vil gratulerer Nathalie med sine første mål i Amazon-drakten og Marie Aspenes med å holde nullen. På tabellen er Amazon nummer fire, med 23 poeng på 14 kamper. Røa topper med 37 poeng på 15 kamper.

