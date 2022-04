I helga ble årets seriespill i norgesserien G18 avsluttet i Drammenshallen, og Øyestad røk på to tap og misset sluttspillet på målforskjellen.

Lerøyserien er en serie for landets beste G18-lag, og med totalt 52 lag påmeldt. Øyestad endte på 9. plass, som da er beste plassering for tidligere Aust-Agder de siste 13 årene. Slik var helgas to kamper:

Øyestad – Bækkelaget 20-27 (10-15)

Tidlig i gang en lørdagsmorgen ble ikke helt som Øyestad hadde håpet. BSK stilte med et solid mannskap med elite- og landslagserfaring og tok Øyestad på senga fra start.

Øyestad ble halsende etter gjennom hele kampen, med god innsats, men mange skudd gikk dessverre på utsiden av mål eller ble reddet av en god keeper. Forsvarsmessig var Øyestad helt på høyde og med keepere som reddet mange skudd, var dette i utgangspunktet en helt jevn kamp som bikket feil vei.

Elverum – Øyestad 32-17 (16-9)

Av og til kan en sette seg ned og nyte god håndball selv om det går imot, for Elverum har nok Norges beste tropp og leverte fantastisk håndball.

Elverum spiller med høy aggressivitet i forsvar, og voldsom innsats i angrep med skudd fra alle posisjoner. Øyestadguttene prøvde og prøvde, men møtte en sort vegg i angrep.

Øyestad kom raskt bakpå med mange mål, men guttene ga alt hva de hadde og sloss for harde livet.

2003-guttene til Øyestad avslutter sesongen med kamper i regionserien og 2. divisjon, før spillerne drar videre til militæret, skoler og jobb, men noen blir også igjen for å føre tradisjonen videre.

Foto: Preben Stenseth

