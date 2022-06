I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

SØGNE: Aktivitetene ble valgt ut, sånn at både store og små, spreke og ikke fullt så spreke, hadde mulighet for å komme helt til topps.

Det var løping ut i vann, hvor sistemann tilbake gikk ut. Dette var en øvelse som de med god disponering, samt et relativt høyt oksygenopptak, kom best ut av.

Løping i vann var første øvelse. Foto: Charlotte Østervold

I neste øvelse ble balanseferdigheten utfordret. Alle måtte stå på en rund stolpe som står strategisk plassert langs sykkel- og gangveien i Høllen. Her skulle utøveren få forskjellige utfordringer som gjorde balanse jobben vanskeligere, helt til kun én deltaker sto igjen.

Her ble balanseferdigheten utfordret. Foto: Charlotte Østervold

Tredje aktivitet var en lagøvelse hvor det handlet om å treffe med klosser oppi en ring. Når alle klossene var oppi ringen, kunne laget løpe til den røde bua hvor siste øvelse skulle være. Vinnerlaget fikk en fordel inn i siste, og kanskje mest vonde øvelse, nemlig 90-graderen.

Lagøvelse med klosser. Foto: Charlotte Østervold

90-graderen er en interessant øvelse. Små kropper kan ofte stå vesentlig mye lengre enn store, så her kom de yngste veldig langt og sto lenge.

Rekorden til «Pølsa Øystein Pettersen» på over 60 minutter ble ikke slått. Sistemann ga seg på 16 minutter, og de hadde nok stått en del lengre hvis ikke de ble utfordret med å stå på én fot mot slutten.

90-graderen var den tøffeste øvelsen. Foto: Charlotte Østervold

Etter disse øvelsen ble det servert ekte norsk grillmat med pølser, burgere og tilbehør.

Dette ble en god markering med god stemning, og en fantastisk innsats av både barn, ungdom, voksne og godt voksne.

Det hjelper selvfølgelig at det var fint vær, selv om været aldri er et kriterium for gjennomføring av aktivitet i Vindbjart Ski.