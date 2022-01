UTØVERBLOGG: I 2005 stilte jeg i min første strongmankonkurranse i legendariske Valhalla i Tvedestrand. Jeg deltok da i -90 kilosklassen. Siden den gang har jeg deltatt i en rekke strongmankonkurranser, stort sett på lokalt nivå. En gang prøvde jeg å kvalifisere meg til Norges sterkeste mann for de store gutta (åpen klasse), men klarte dessverre ikke å komme blant topp 12 som fikk løfte i finalen.

Etter en del skader og andre prioriteringer har strongman blitt nedprioritert de siste årene. Jeg har stort sett trent strongmanrelatert, men har fokusert mer på grepsøvelser de siste årene. Med dette menes øvelser som hovedsakelig belaster armer/underarmer og hender. Jeg har deltatt i flere nasjonale og internasjonale konkurranser de siste fem-seks årene. Jeg har etablert meg blant de tre beste innen gripsport i landet.

Fetet meg opp

Planen var å delta i NM i grep i -105 kilosklassen i desember, men da dette utgikk fordi jeg ble koronasyk, måtte jeg sette meg noen nye mål. Jeg fikk med meg at Tvedestrand Strongmanklubb med primus motor Yngve Wehus skulle arrangere NM enkeltøvelser nå i januar og bestemte meg for å trene mot dette.

Treningen mot konkurransen gikk knirkefritt. Etter en god oppkjøring og masse god mat i desember og januar hadde jeg fetet meg opp ti kilo. Jeg veide inn på 115 slanke kilo og følte meg klar for tunge løft på konkurransen.

Knapt 17 år etter min strongmandebut stilte jeg på ny til konkurranse. 18 sterke gutter og jenter var klar til dyst i et snødekt Tvedestrand. Folk trosset såpeglatte veier og stilte friske til start. Parkeringsplassen utenfor den gamle fabrikken på Fosstveit minnet om isbanen på gamle Idda i sine glansdager.

To NM-gull

Jeg deltok i øvelsen farmers walk, der man skal gå tre meter med et lodd i hver hånd. Konkurransen er slik at vektene øker gradvis helt til den som løfter tyngst vinner. Jeg reiv av et stort stykke hud i hånda under ett av forsøkene og det var ikke optimalt. Jeg klarte å gå med 161 kg i hver hånd og ble med det bestemann i konkurransen. Resultatet var noe under det jeg hadde håpet å klare, men jeg kjente at ut ifra dagsformen, hadde jeg neppe klart å løfte noe tyngre.

Neste øvelse jeg deltok i var grepsøvelsen Flask. Øvelsen er at ei aluminiumsblokk skal løftes med begge hender til en viss høyde. Dette var en grei øvelse for min del, da jeg har god erfaring med denne øvelsen. Jeg vant øvelsen og løftet 85 kilo komfortabelt.

Konkurransen ble en fin opplevelse slik alle strongmankonkurranser er. Samholdet og fellesskapet innen strongmansporten er suverent. Alle hjelper og støtter hverandre. Det er ikke mange idretter der motstanderne faktisk heier på deg. Det å løfte tunge ting med likesinnede har skapt mange bekjentskaper og gitt meg mange venner.

Fremover kommer jeg til å trene tungt, men fokusere mest på grepstrening. Jeg kommer til å jogge litt og kutte julekakene. Planen er å få inn et par grepskonkurranser utover året, forhåpentlig holde meg skadefri og fortsette å gjøre det jeg liker best. Nemlig å løfte tunge ting som egentlig ikke skal løftes.