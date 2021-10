Vant EM-gull i karate

UTØVERBLOGG: Årets EM ble arrangert 24. og 25. september i Swinoujscie i Polen og i Ahlbeck i Tyskland, i grenseområdet mellom de to landene. Jeg var eneste utøver fra Norge i juniorklassen og veldig glad for å vinne EM-gullet. Jeg gjorde en meget god kata i innledende runder og gikk videre til finalen. Der satset jeg høyt med en avansert kata og det holdt til å vinne tittelen. Kata er et japansk ord som beskriver et detaljert mønster av bevegelser som blir utført enten alene eller i par.

Det var en trygt og godt å ha med min coach og pappa, Davender Mann, i dette mesterskapet. Slike opplevelser knytter oss enda sterkere sammen.

Nå skal vi forberede oss til VM som arrangeres 19.-20. november i Krakow, Polen. Også her har jeg gode muligheter, selv om det da blir en klasse opp. Jeg fyller nemlig 16 år kommende uke, så da skal jeg delta i 16-17-årsklassen, og det både i kata og kamp.

Jeg har holdt på med karate siden jeg var knappe sju år gammel, og har siden jobbet meg opp til svart belte i 2020. Jeg har deltatt på stevner helt fra det laveste lokale nivå, via regionalt, nasjonalt og nå internasjonalt toppnivå. Mine beste nasjonale meritter hittil er NM-gull i 2019, både i kata og kamp, samt seier i flere norgescupstevner siden 2019. Internasjonalt har jeg fra før 5. plass i VM 2018 (Varna, Bulgaria), 5. plass i EM 2019 (Berlin, Tyskland), 5. plass World Cup i kamp juli 2021 (Varna, Bulgaria) og 6. plass World Cup i Kata september 2021 (Kriens, Sveits).

Det er et veldig godt karatemiljø i Sandnes der jeg bor. Jeg trener mest med Gandsfjord Karateklubb og en del med Bryne Karateklubb, men hovedmedlemskapet mitt er i Lyngdal Karateklubb.

Jeg er veldig motivert for å jakte på nye topplasseringer og håper å finne sponsorer som kan være med på ferden.