At den sørlandske travtreneren har mange hesteeiere også i Sverige, tør være velkjent. At han skulle sikre seg tilliten til den svenske milliardæren Rune Andersson gjennom sine fremganger, henger høyt hos Tjomsland.

– Man blir ydmyk når slike hardtsatsende og seriøse hesteeiere ønsker å benytte seg av våre tjenester, det er jo et bevis på at vår modell virkelig fungerer, poengterer 51-åringen fra Søgne.

14 milliarder i omsetning

Rune Andersson står gjennom investeringsselskapet Mellby Gård AB bak velkjente merkenavn som blant annet Kapp Ahl og Älvsbyhus, og omsatte ifølge den svenske storavisen Expressen for drøyt 14 milliarder svenske kroner i 2021. Næringslivsgiganten har gjennom 30 år også pleiet en lidenskaplig travinteresse, men har i størst grad konsentrert sitt eierskap rundt varmblodshester. Gran Eld, som fredag kveld imponerte til debutseier i Travparken, er én av bare fire kaldblodshester som 77-åringen har i sitt eie.

– Sunn konkurranse

– Vi har to kaldblodshester hos Jan-Olov Persson i Sverige og to hos Team Tjomsland. Det er sunt med konkurranse mellom landene våre, er det ikke, sier Jan Olov Alfredsson lattermildt på telefon etter at seieren var sikret.

Alfredsson, bedre kjent som Norse i travkretser, er manager for hestevirksomheten som er knyttet til Mellby Gård AB. Jan-Olov Persson har i en årrekke vært Sveriges ledende trener av kaldblodshester og står blant annet bak tidenes beste kaldblodshest, Järvsöfaks. Persson og Tjomsland har de siste 10 årene hatt mange dueller i løpssammenheng, og nesten like mange vennskapelige stikk i siden til hverandre via media.

1.23-fart i debuten

Den tre år gamle junioren Gran Eld er den første hesten Øystein Tjomsland har trent frem for Rune Andersson fra grunnen av, og debuten fredag kveld var av det imponerende slaget. Til tross for en tidlig galopp fosset Gran Eld ifra konkurrentene den siste halve runden og passerte mål i overlegen stil på 1.33,4/2140 meter.

Tjomsland kusker Gran Eld fram til seier. Foto: Team Tjomsland

– Galoppen setter vi på kontoen for «urutine». Da jeg satte fart på ham nedover siste langside, viste klokken min 1.23-fart, så dette var en svært solid debut, fastslo Tjomsland etter løpet.