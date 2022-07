LILLESTRØM: J16-landslaget startet Åpent Nordisk Mesterskap med en sterk 5-2-seier over Island på Strømmen stadion.

– Vi har hatt en del kamper der vi har vært gode uten å klare å vinne så hovedmålet vårt i dag var å ikke bare spille bra, men også å vinne kampen. Det klarte vi, sier landslagstrener Bengt Sæternes.

– Jeg er fornøyd med kampen, særlig med at vi scoret fem mål og så var det var morsomt å spille for venner og familie på hjemmebane. Vi var ikke på topp i hele kampen, men det var en solid kamp.

To mål av Fenger

Norge tok ledelsen etter en kvarters spill da Solveig Tomren Slemmen headet ballen i mål via en islandsk spiller. Emelía Óskarsdóttir utlignet for Island 20 minutter senere før Signe Amalie Strømnes sendte Norge tilbake i føringen like før pause.

Martine Trollsås Fenger på vei mot en ny scoring. Foto: Thomas Brekke Sæteren

Andreomgang var bare noen minutter gammel da Martine Trollsås Fenger banket inn to mål på to minutter før Linnea Sælen la på til 5-1 like etter. Krista Dís Kristinsdóttir reduserte for Island fem minutter før slutt.

– Det tok litt tid før vi kom i gang i dag. Island presset og var veldig aggressive mens vi hadde litt høye skuldre i starten, men da vi fikk målene slappet jentene mer av og begynte å spille mer, sier Sæternes.

– Vi gjorde noen justeringer i pausen og i andreomgang klarte vi å variere mellom å spille litt og å være mer direkte inn bak dem. Vi har voldsom fart på topp som vi klarte å utnytte i dag. Det gjør at vi blir vanskeligere å spille mot. Vi vant fortjent og fikk en god start på mesterskapet.

Møter Nederland

Mandag fortsetter mesterskapet med semifinale mot Nederland som slo India 5-1 i den første kampen.

Jublende landslagsjenter. Foto: Thomas Brekke Sæteren

- Det blir en knalltøff kamp. Vi møtte dem for en tid tilbake og da var det helt jevnt og endte 2-2. Vi må opp mot vårt beste for å ta dem, poengterer Sæternes.

