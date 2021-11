En scoring av Andreas Hellum etter 88 minutter førte til 1-0-seier over Vard lørdag.

ARENDAL: Det så ut til å gå mot poengdeling for 10. gang i serien denne sesongen, men så hentet Mads Madsen, Mathias Johansen og Andreas Hellum frem et kombinasjonsspill på øverste hylle i 89. minutt. Det ga 1-0 og tre poeng mot Vard lørdag ettermiddag.

Arendal tok dermed steget forbi Vard på tabellen og klatret opp på tredjeplassen.

– Det er målet å beholde den plassen også etter de to siste seriekampene, sier Arendal-trener Roger Risholt.

Han var veldig fornøyd med de tre poengene, men bare middels fornøyd med prestasjonen mot Vard.

Mer å gå på

Matchvinner Andreas Hellum er enig.

– Denne seieren satt langt inne for oss, men det var deilig å avgjøre. Vi spiller ikke en veldig god kamp, men samtidig er det jo bra at vi vet vi har mer kvalitet i laget enn det vi får vist i dag, sier spissen som satte inn sitt 15. seriemål for året. I tillegg har han tre scoringer i cupen.

Toppscoreren hadde en enkel jobb med å sette inn ballen fra kort hold etter strålende forarbeid fra Mathias Johansen inne i Vards 16-meter.

– Mathias og jeg forstår hverandre, så det er ikke tilfeldig at jeg står der pasningen kommer, sier Hellum.

Ikke presise nok

Roger Risholt var også veldig godt fornøyd med prestasjonene som førte til den avgjørende scoringen, men ellers ser han mye som burde vært bedre.

– Vi er ikke presise nok i pasningsspillet og klarer derfor ikke å skape så mye som vi burde gjort. Men spillerne jobber hardt, løper mye og kjemper inn tre poeng. Nå må vi vinne også de to siste kampene mot henholdsvis Odd 2 og Egersund. Da sikrer vi tredjeplassen, konstaterer Roger Risholt.

