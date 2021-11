Januar 2019 var da jeg tok et ordentlig grep om å forandre helsen min, og få en bedre livsstil. Jeg fikk daglig kommentarer på hvordan jeg så ut. Alt fra kommentarer som «se på hu tjukka der, da» til at jeg ble dyttet og sparket og fikk skreket opp i ansiktet at jeg var for stor til å passe inn. Jeg gjemte alltid følelsene mine, og lot ikke noen ta hånd om det. Jeg har alltid vært den stille og sjenerte jenta som aldri turte å si noe som helst. Jeg tok heller ingen grep om å spise sunnere da jeg var mindre.

I 2018 flyttet jeg for meg selv for å starte et nytt liv. Jeg kjente ingen og alt var nytt. Jeg så endelig muligheter for å kunne ta vare på meg selv. I slutten av 2018 veide jeg meg for første gang siden 8. klasse på ungdomsskolen. Vekta stoppet på 115 kilo. Tårene kom fortere enn jeg rakk å trå vekk fra vekta. Det var først da jeg innså at her må noe gjøres.

Kjempeskummelt

Jeg hadde flyttet til Arendal, der jeg bodde sentralt og hadde god tilgang på treningssentre. Jenta som i hele sitt liv hadde hatet alt som har med aktivitet å gjøre, meldte seg inn på treningssenter for første gang. Jeg syntes det var kjempeskummelt. Jeg hadde aldri før satt føttene innenfor et treningssenter og hadde ingen kunnskap om styrketrening.

Da jeg startet, sa jeg til meg selv at dette var noe jeg skulle klare helt på egen hånd. Jeg søkte i flere timer og fant mange artikler som handlet om vektnedgang. Jeg skjønte at kostholdet også måtte endres. Å leve på Burger King etter skolen annenhver dag måtte ta en stopp. Jeg startet med å kutte ut alt av sukkerholdige drikker, og gikk over til Pepsi Max og sukkerfrie energidrikker.

Jeg fant en kalorikalkulator, der jeg regnet ut hvor mye jeg trengte å få i meg for å oppnå et kaloriunderskudd. Deretter lagde jeg en matplan ut ifra informasjonen jeg fikk. Jeg syntes det var både vanskelig og spennende, og jeg fikk mye ny kunnskap om kosthold. Jeg har brukt appen My fitness pal til å få en oversikt over hva jeg spiser. Når det kommer til treningen, så startet jeg med å trene hele kroppen tre dager i uken, kombinert med to kondisjonsøkter.

Lagde eget program

Det første jeg tenkte etter første dagen på treningssenteret var at dette var jo faktisk gøy! Jeg lagde meg et eget treningsprogram som jeg fulgte i 12 uker. Jeg så at vekta gikk ned, og klærne ble større. Det var da motivasjonen virkelig kom. Etter de 12 ukene økte jeg til fem styrkeøkter i uken. Kiloene rant av, og det kom frem en helt ny jente. Jeg kunne endelig kjøpe bukser på vanlige butikker, og følte meg bra for første gang på veldig lenge.

Det første året gikk jeg ned 30 kilo og fire buksestørrelser. Jeg kunne nesten ikke tro det selv da jeg så på alt jeg hadde klart helt på egen hånd. Jeg kunne se meg selv i speilet og tenke, «wow, er dette virkelig min kropp?». Jeg fikk så mange komplimenter og fine kommentarer fra folk, som gjorde underverker for selvtilliten min. Jeg kunne bestille meg masse fint treningstøy i størrelse s i stedet for xxl, og jeg kunne gå ut blant folk uten å ha på meg tøy som var altfor stort. Jeg kunne endelig stoppe å gjemme meg vekk.

De siste to årene har jeg gått ned ytterligere 15 kilo. Jeg har fått masse kunnskap om styrketrening og muskelbygging. Det siste året har det vært å bygge muskler og stramme opp kroppen som har vært viktigst. Av helsemessige og kosmetiske årsaker var jeg gjennom bukplastikk i april i år, og oppnådde et resultat jeg er veldig godt fornøyd med.

12 uker uten trening

Etter operasjonen ble det 12 uker uten trening, noe som virkelig kjentes på kroppen. Men det beste av alt var at mens jeg hadde den pausen fra trening, kunne jeg se tilbake på reisen min og alt jeg har vært igjennom. Jeg gledet meg hver dag til å kunne gå tilbake igjen på treningssenteret, sette ny personlig rekord og virkelig kose meg under øktene.

I dag kunne jeg ikke vært mer fornøyd med det jeg har oppnådd. Jeg vet hvor vanskelig det er å oppnå en slik vektnedgang, og jeg håper dette kan være til inspirasjon til dere der ute som ønsker å oppnå det samme. Det gjelder å ha troen på seg selv og ikke gi opp, så vil målene oppnås.