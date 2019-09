Verdensserieseier til Mol og Ringøen

OSLO: Før kampen lovet Anders Mol seg selv ikke å bli blokket ned av lillebror Markus i World Tour-finalen på Jernbanetorget, og det løftet holdt han. Dermed ble det 2–0 seier (21-16, 21-18) til Anders og makker-for-anledningen Nils Ringøen (18) fra Kristiansand mot hans ordinære partner Christian Sørum og hans makker-for-anledningen, Markus Mol.

Flere tusen mennesker fulgte finalekampene på Jernbanetorget søndag. Først så de Christian Sørum og Markus Mol slå 3. seedede Hendrik Mol og Mathias Berntsen fra Åmli 2–0 (23-21, 21-17) i den første semifinalen, deretter sikret Anders Mol og Nils Ringøen seg finaleplass med seier 2–1 (21-16, 21-23, 15-10) over Lars Retterholt fra Åmli og Daniel Bergerud.

Jernbanetorget var med ett blitt et drømmenes teater: Anders Mol og Christian Sørum mot hverandre i en World Tour-finale på hjemmebane! Mange hadde håpet på en slik avslutning på World Tour-uka, men få trodde det var mulig. Ikke engang Mol og Sørum selv.

– Jeg trodde vi ville bli offer for lite samtrening, men disse juniorene har spilt seg voldsomt opp underveis i turneringen. Det er helt utrolig at de har klart å ta dette nivået så fort, det lover godt, sa Christian Sørum.

Han måtte se seg slått av Anders Mol i finalen, men det var han nok forberedt på også. Før kampen mente han at det var gunstigere med verdens beste blokker enn verdens beste forsvarer på laget, og det viste seg i praksis også. Selv om marginene var små, vant Anders den interne poengkampen de to lagkameratene imellom i finalen, blant annet fordi Anders unngikk de lange armene til broder Markus.

– Jeg visste jeg måtte gjennomføre uten at han greide å blokke meg, ellers hadde det blitt mye mas, sier en smilende Anders Mol, som er helt enig i Christian Sørums beskrivelse av de to unge guttene.

– Det spørs faktisk hvor lenge vi tør å hjelpe dem, fleipet de to etter medaljeseremonien på Jernbanetorget. På podiet fikk de for øvrig følge av nok en Mol, Hendrik, som sammen med fetter Mathias Berntsen tok bronsemedaljene etter seier 2–0 (23-21, 21-10) over Lars Retterholt og Daniel Bergerud.