Tomålsscorer i Start 2-Fløy

KRISTIANSAND: Kampen på Sparebanken Sør Arena ble en underholdende affære mellom de to 3. divisjonslagene, men variabel spillemessig. Lagene sto godt til hverandre, og begge fikk en realitetstest før serieåpningen der Fløy møter Staal Jørpeland hjemme lørdag, mens Start 2 møter Bryne 2 borte mandag.

Fløy åpnet desidert best mot et Start 2 som stilte med spillere fra A-lagstroppen for første gang i oppkjøringen. Allerede etter tre minutter scorer Ole Fredrik Thorsen enkelt på en retur etter skudd fra Lasse Sigurdsen fra kloss hold. Fløy ruller fint opp på høyresiden ved den anledningen.

Etter kvarteret har Anders Hella et meget bra skuddforsøk fra skrått hold som keeper får hanskene på. Så etter 22 minutter kommer dagens høydepunkt. Anders Hella legger en perfekt pasning til Jone B. Kleppa, og Jone header ballen i perfekt bue over keeper i motsatt hjørne.

Start-redusering

Men ikke lenge etter reduserer Start 2 da Sturla Enersen scorer fra kloss hold etter corner.

Mot slutten av omganger kommer Start 2 mer til hektene spillemessig, og etter 37 minutter skyter Floki Finnbogason hardt i stolpen fra skrått hold. Og etter 39 minutter er det klart for utligning da Jørgen Richardsen og keeper Ante Knezovic misforstår hverandre, og Tryggvason kan enkelt trille ballen i mål.

I andre omgang jevner spillet seg ut, men det er Fløy som står for sjansene. Først danser André Richstad seg gjennom Start-forsvaret og legger ballen inn foran mål, men ingen får pirket den over streken. Så etter 57 minutter kommer Fløy tre mot en, men Ole Fredrik Thorsen skyter utenfor.

Tomålsscorer

Like etter er det klart for seiersmålet. Tryggvason skjærer inn fra venstre, og får gå uhindret langs 16-meteren før han skyter konstant i hjørnet. Etter dette har Fløy og Start 2 hver sin store sjanse. Først er det Dardan Dreshaj som legger fint inn til Jørgen Richardsen, som ikke får avsluttet på blank kasse. Deretter er Start 2 tre mot en mot Ante Knezovic, men kroaten parerer glimrende.

Begge lag er nok mer fornøyd med den offensive delen av spillet enn det defensive. Fløy må ta med seg en positiv første omgang der det ble produsert mange sjanser etter gode oppbygde angrep. Start 2 kom sterkere i andre omgang, og viste at laget avgjort blir å regne med i toppen av Norsk Tipping-ligaen dersom de får jevnt tilsig av A-lagsspillere.

Startoppstillingene

Fløys startet med følgende: Knezovic, Richardsen, Naglestad, Dekovic, Bjerkreim Kleppa, Andersen, Henanger, Hella, Richstad, Thorsen og Sigurdsen.

Start 2: Pedersen, Eftevaag, Rudi, Enersen, Gundersen, Myhre, Ugland, Hadzic, Sjøkvist, Tryggvason og Finnbogason.