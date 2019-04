Gullrush til Budosør i norgescupen

Budosør Judo Club stilte med seks utøvere i dette norgescupstevnet sistlørdag. Ekstra inspirerende og moro for klubbens yngre utøvere er at klubbens hovedtrener Geirmund Glendrange har funnet konkurranseformen igjen. Som lettest og yngst i en sammenslått vektklasse havnet han i +100. Geirmund fryktet ingen og gikk helt til topps.

Ask Thorbjørnsen deltok på sitt andre norgescupstevne og gikk veldig gode kamper, motstanderne ble en del tyngre enn Ask, men for en innsats av Ask! Vi gleder oss til fortsettelsen.

Så var det Ida og Lise Hovrind sin tur i U 15 -40 kg. Budosør Judo Club har enda en god trener, Elin Bjarnadottir, som følger godt med på kamper, og følger opp og veileder, og vi så en veldig flott utvikling fra forrige stevne i Kongsberg. Det ble gull til Ida og bronse til Lise.

Geirmund Glendrange

Daniel Hovrind stilte i U18 – 66. Han jobber måbevist i sine og kamper og denne gangen fikk han lov å jobbe i bakkekamp uten at dommerne avbrøt kampen. Daniel liker å slite ut motstanderne sine i bakkekamp. Gullet gikk til Daniel.

Simen Brunvatne deltok i to klasser i U 18 og U 21. Simen har hatt en flott utvikling og framgang det siste året. Det synes både i enkelt kamper og på resultatlistene. Det ble gull til simen i U18.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Geirmund Glendrange

Daniel Hovrind

Daniel Hovrind

Geirmund Glendrange