Fra ny operasjon til crossfit-toppen

BLOGG: 19. desember 2018 ble jeg operert i hælen grunnet Haglunds hæl og betent akilles. Jeg var forberedt på at dette ville sette meg tilbake fra trening en god periode. Jeg opererte nemlig det andre beinet i 2017 og innså at det skulle mye til for å bli klar til årets Open.

Under rehabiliteringsperioden trente jeg mye på mine svakheter da dette heldigvis ikke belastet beinet så mye. Jeg trente mye gymnastikk, noe som er min største svakhet. Jeg klarte å trene kondisjon gjennom å kjøre mange alternative kondisjonsøkter.

Usikker på deltakelse

Formen var derimot ikke på topp da Open startet. Jeg manglet økter med mye syre i beina, jeg hadde ikke fått hoppet noen ting da akillesen hovnet opp med en gang jeg belastet beinet ”feil”. Dermed var jeg uka før Open ganske innstilt på at den måtte gå uten meg.

Fredag 22. februar våknet jeg og sjekket at økten 19.1 kommet ut. Jeg så økten og tenkte at den passet meg og akillesen bra og det var verdt å gi det et forsøk. Jeg dro på trening 06.30 for så å kjøre økten kl. 07.00. Herlighet så gøy det var!

Økten inneholdt roing og wall balls. To øvelser som jeg anser meg selv som ganske god på, noe jeg absolutt fikk bekreftet da jeg ble belønnet med å vinne økten i Norge. Ikke nok med det, jeg endte på 27. plass i verden. Det var utrolig morsomt og veldig motiverende for å fortsette treningen videre.

19.2 kom ut natt til fredag uka etter. Denne økten skulle jeg få kjøre mot Kristin Holte, som er Norges desidert beste i crossfit, på Crossfit Oslo. Jeg var spent og nervøs da jeg følte meg dårlig forberedt med tanke på oppkjøringen jeg hadde. Økten inneholdt toes to bar, squat clean og double unders. Økten gikk ganske greit og jeg kom på 5. plass i Norge på denne økten. Jeg gleder meg til å kjøre denne økten på nytt om et par måneder for å se om jeg har klart å forbedre meg.

God utvikling

De neste tre øktene var knallharde. Alle inneholdt en øvelse som jeg anser som en svakhet hos meg. Handstand walk, chest to bar og generelt gymnastikk med høy puls er noe jeg har slitt veldig med. Derfor var mestringsfølelsen desto større da jeg innså at jeg har blitt veldig mye flinkere siden jeg startet med crossfit i september 2017.

Da Open 2019 var ferdig, endte jeg på tredjeplass i Norge og 112. plass i verden av drøyt 140 000 kvinnelige deltakere. Sammenlignet med min første Open i 2018 hvor jeg kom på 32. plass i Norge og 2463. plass i verden, er jeg utrolig stolt av resultatet jeg klarte å oppnå. Jeg er også veldig glad for at jeg turte å bli med på årets Open,selv om jeg var livredd for å ikke strekke til på grunn av den dårlige oppkjøringen.

Mye å se fram til

I Norge er det veldig mange flinke jenter som konkurrerer og man ønsker alltid å gjøre det bra. Under Open klarte jeg heldigvis å opprettholde normal treningsmengde. Jeg føler jeg er i bedre form nå enn hva jeg var i februar da Open startet. Jeg har i etterkant forbedret ulike maksløft, deriblant knebøy på 135 kg og squat clean på 106 kg.

Video: Pers på 135 kilo i knebøy

Videre i år har jeg masse spennende å se fram til. I skrivende stund er jeg på vei til treningscamp på Bali med flere av Norges beste crossfittere. Ellers ønsker jeg å kvalifisere meg til NM i Stavanger i juni.

Video: Pers på 105 kilo

Vi er også et satsingslag på Crossfit Oslo som skal være med på en lokal konkurranse i Oslo i mai for så å forhåpentligvis kvalifisere til en sanksjonert crossfit-konkurranse i Paris. French Throwdown er årets store mål for min del. Deretter skal jeg være med på ulike konkurranser i Norge, blant annet Nordic Beach Brawl i Kristiansand, noe jeg gleder meg veldig til.

Privilegert

Nå handler det om å trene bra og riktig framover. Jeg har tidligere vært svært skadeutsatt og operert tre ganger grunnet akillesproblematikk og skulderskade. Jeg ønsker å prestere best mulig og da er det kjempeviktig å lytte til kroppen. Her ligger mitt største forbedringspotensial som utøver. Jeg vil altfor mye, men av og til er det hvile som er det som skal til for å bli bedre.

Video: 95 kilo i benkpress

Hverdagen min er svært hektisk for å klare å opprettholde den treningsmengden jeg har nå. Jeg kombinerer treningen med fulltidsjobb som fysioterapeut. Jeg er privilegert som får lov til å drive med noe av det gøyeste jeg vet hver dag.

