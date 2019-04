Vant nytt NM-gull i thaiboksing

BLOGG: I NM var vi tre utøvere i min vektklasse, og det ble derfor gjort en trekning om semifinalen. Jeg var en av to som måtte gå to kamper.

Dette tok jeg som en god utfordring og kom seirende ut av ringen begge gangene. Det var en ekstra stor seier for meg ettersom jeg nå er kvalifisert til IFMA EM og VM 2019. IFMA er verdens største amatørorganisasjon i thaiboksing, og flere av de beste profesjonelle utøverne i verden stiller til start for å representere sine nasjoner.

Siden jeg vant NM i 2016 har andre norske utøvere hatt tittelen. Det betyr mye for meg å ta den tilbake. Denne gangen hadde jeg en ekstra utfordring på grunn av en skade jeg fikk for et halvt år siden. Etter en profesjonell firemannsturnering i «King of Kings» i Tallinn i Estland i oktober 2018, vendte jeg tilbake til Norge med brudd i kragebeinet.

Det har tatt lang tid å restituere seg fra denne skaden og jeg måtte gå to hele måneder uten trening. Forberedelsene til NM begynte ikke før i januar for min del, som vil si at jeg kun hadde tre måneder til å bli klar til det mesterskapet. Jeg har jobbet veldig hardt med styrketrening, boksing, kosthold og min mentale styrke for å komme meg etter skaden. Vi satser derfor mot EM istedenfor VM, grunnet lengre tid til opptrening av skulderen.

Privat

I november skal jeg stå klar til EM i Minsk, og jeg skal jobbe beinhardt for å ta hjem seieren til Norge. Jeg vil ta med meg kunnskapen jeg har fått gjennom å bearbeide skaden. Grunnen til at jeg har kommet så godt ut av det er mye takket være alle de gode folkene jeg har rundt meg. Jeg har fått hjelp med skulderen og tilrettelegging rundt meg som jeg er evig takknemlig for. Jeg føler meg sterk og gleder meg stort til å årets høydepunkt.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Les flere innlegg av Andreas Skarvold Iversen her