Vindbjart 2 med 20 mål på to kamper

VENNESLA: Tosifret antall mål for 5. divisjonslaget Vindbjart 2 for andre kamp på rad lar høre fra seg!

En tidlig baklengs da keeper Jakub Rysiak så ut til å tro de spilte med sjuermål ble snudd til 3–1 til pause, og utover i andre omgang ble det mye rom å løpe i, blant Greipstad-spillere med krampe i beina.

Noen høydepunkter som kan nevnes:

Rasmus Bjerkes første Vindbjart-mål. En halv meter høyere enn motstander i feltet på corner, headet kontant inn 1–1.

André Bakken som snurret rundt med et par forsvarere på 16 meter før han satte inn 2–1. To mål på tampen ga ham et hat trick til slutt.

Stian Bøe

Debutant, fra Torridal, innlånt fra Start, Jonathan Hodnemyr, lekte med en meter høyere motstandere på høyrekanten.

Best plasserte mål for kvelden, Sondre Andersens perle limt oppe i krysset for 3–1.

Markus Nyhus har ikke gått målløs av en femtedivisjonskamp denne sesongen, 14 mål på 7 kamper til nå.

Martin Gardiner har vært borte en stund med skade, kom inn i andre omgang og serverte assists som om han ikke har gjort annet.

Et par av disse ble satt inn fra kloss hold av kaptein Antonio Benitez. Hans første scoringer på dette nivået.

Med tre poeng går vi forbi Hånes på tabellen, ett poeng bak Tobienborg på andreplassen, som gir opprykkskvalik mot Froland, med to kamper igjen, Tobienborg har tre.

Kampfakta, 5. divisjon, Vindbjart 2 – Greipstad 10–2

0–1 (3 min)

1–1 (8 min) Rasmus Bjerke

2–1 (24 min) André Bakken

3–1 (34 min) Sondre Andersen

4–1 (59 min) Markus Nyhus

5–1 (63 min) Markus Nyhus

6–1 (66 min) Antonio Benitez

7–1 (70 min) Antonio Benitez

7–2 (76 min)

8–2 (80 min) André Bakken

9–2 (81 min) Stian Rosland

10–2 (89 min) André Bakken

Vindbjart 2: Jakub Rysiak, Jonathan Hodnemyr, Anders Urdal Hansen, Rasmus Bjerke, Joachim Johansen, Antonio Benitez, Nikke Svenson, André Bakken, Sondre Andersen, Markus Nyhus, Berry Gerezgi.

Innbyttere: Ørjan Ryger, Martin Gardiner, Henrik Bjørk Isaksen, Stian Rosland

Gult kort: Markus Nyhus