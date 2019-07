Aslaksen-dobbel ga Vindbjart-seier

VENNESLA: Venstrebeinet til Marcus Aslaksen ble avgjørende for tre poeng lørdag mot Storm. Høyrekanten doblet målkontoen med to scoringer i sin siste kamp som 17-åring, og sørget for at Vindbjart kan ta sommerferie etter ni kamper ubeseiret.

Tunge skyer kom inn over Moseidmoen til kampstart, men det ble med litt tordenvær og duskregn. Bunnlaget Storm truet også litt, og det ble spenning kampen ut, men de fikk bare det ene målet sitt. Alain Delgado har ikke skåret ennå for A-laget, men kunne knapt komme nærmere enn skuddet som traff innsiden av stolpen etter ti minutter. Et fint angrep der han selv satte fart inn i feltet, spilte via Simen Aanonsen og Markus Nyhus før han fikk ballen tilbake.

Stian Bøe

Sju minutter seinere kom Marcus’ første scoring, litt ut av ingenting. Kjetil Myrvold vant en hodeduell, Marcus fikk ballen feilvendt like innenfor sekstenmeteren, snurret rundt og satte ballen i det lengste hjørnet.

Straffescoring

Selv med ganske klart overtak på banen klarte hjemmelaget ikke å skape særlig flere store sjanser utover omgangen, og det slapp også Storm inn igjen i kampen da Alain var litt for ivrig med armene på en motspiller som stormet framover. Dommeren blåste straffe. Christoffer Braastrup Andersen reddet, men ballen spratt tilbake rett i beina på Tarjei Fiskum, som scoret på andre forsøk.

Stian Bøe

Robert Våge Skårdals venstrebein er normalt farligere enn alle andre venstrebein på laget til sammen og det ble vist fram igjen like før pause. Skuddet fra drøyt 20 meter gikk via en motspiller og fikk en perfekt bue over keeper. Kampbildet og resultatet sto seg utover i andre omgang. Vindbjart skapte de fleste og de største sjansene, men uten uttelling ble det litt nervøst blant publikum de gangene Storm var frampå. Spesielt de siste ti minuttene da trykket øket på, og de kom til flere dødballmuligheter.

Stian Bøe

Samtidig fikk vertene noe mer rom å angripe i og to minutter før slutt startet de et angrep bakfra. Christoffer kastet ut til Alain, derfra gikk det raskt framover, Marcus sendte ballen langt over på venstre til Mustafa Omarkheil, fulgte selv etter og gjorde nesten en kopi av første målet da han fikk ballen tilbake. Venstre fot, bort i lengste hjørnet.

16-åring debuterte

På overtid fikk Anders Urdal Hansen (16) sin debut, på samme høyrekanten der pappa Geir forsvarte målet i 150+ kamper på 90-tallet. Alt i alt en fortjent seier, uten at det ble noe festfotball.

Nå tar Vindbjart sommerferie på femteplass. Fløy suser bare videre og er ti poeng foran, men Viking 2 på andreplass er innenfor rekkevidde. Neste motstander, Mandalskameratene, kan passeres med seier i Mandal mandag 12. august.