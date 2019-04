Pirates til finale i Aarhus

Mens andre nordmenn har tatt ferien på hytta, i utlandet, hjemme på sofaen eller andre steder har Kristiansand Pirates dratt til Aarhus. Dette er blitt en påsketradisjon i klubben. I år dro Kristiansand Pirates med fire lag til Aarhus, i klassene U13, U14 og U15. Danmark er et land som har gode basketballtradisjoner og flere gode «hold». Cupen som arrangeres av Skovbakken Basketball hadde i år over 90 lag, med mange lag på venteliste.

U15A-laget ledet av Igor Ruzic gjorde det bra selv om de møtte flere mesterlag fra Danmark og kom seg til finalen i B-sluttspillet hvor de til slutt gikk på et tap mot islandske Höttur i finalen. Dette er meget spennende med tanke på basketen i Kristiansand da de danske lagene i denne cupen er ansett som noen av de bedre i hele Danmark. U15-laget besto i tillegg kun av sju spillere siden Pirates sendte to U-15 lag til Danmark, hvor de i tillegg møttes i kvartfinalen i B-sluttspillet. Så det ble veldig mye basketball og mange slitne spillere på turen.

Fin utvikling

U14-laget ledet av Hans Daniel Sæther gjorde det også bra mot hard motstand og viste en meget god utvikling i løpet av cupen. Aller viktigst har de også utviklet seg til å bli en god kjerne med basketballvenner, og dette gjenspeilet seg i resultatene som kom seinere i cupen. Pirates stilte også med et veldig ferskt U13-lag som klubbens langvarige ildsjel, Kåre Vangen, hadde ansvaret for.

Selv om laget hadde mange gode øyeblikk ble det resultatmessig vanskelig å spille mot danske og tyske lag som hadde spilt sammen i mange år. Det var likevel gledelig å se at de holdt sammen og hadde det gøy. Siste kampen ble også cupens beste for deres del, og selv om det endte med et tap, kunne man se at det var et helt annet lag som kom banen sammenlignet med første kamp.

På basketcup er det basketball det går i, og selv om det var veldig hektisk i perioder, fikk alle spillerne, trenerne og foreldrene som var med mulighet til å se eliteseriekamp i Danmark hvor Bakken Bears spilte mot Randers Cimbria foran 1500 tilskuere. Dette var en stor suksess blant den norske delegasjonen. Her var det godt spill, saftige dunker og mange spennende spillere. Hjemmelaget Bakken Bears vant semifinalen 99–84 og står dermed med 2–1 i kamper. Semifinalen spilles som best av fem kamper. pirt2

Sluttspill og Pirates Cup

En annen spennende happening for Pirates er at det er kommet flere jenter som etter hvert har laget et eget jentelag. Det ferske jentelaget har ikke spilt sin første kamp ennå, og rakk ikke melde seg på cupen i Aarhus. Snart er det derimot Pirates Cup her i Kristiansand og Kristiansand Pirates gleder seg til denne årlige turneringen, som i sitt 25. år er lagt til 30. mai-2. juni. Helga 27. og 28. april spilles det regionalt sluttspill i Vågsbygdhallen. Det inviteres også til Pirates Cup «Alumni», hvor tidligere Pirates-spillere får mulighet og kan stille lag gratis på cupen og vil spille mot de andre herrelagene som kommer.

En stor takk til foreldrene som var med på turen. Flere bilder og mer info fra cupen ligger på Instagrammen til Kristiansand Pirates @krspirates.