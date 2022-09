– Vi er selvfølgelig fornøyd med fjerdeplass, men vi kjente på at det hadde vært mye deiligere hvis vi kunne reist hjem med medalje, sier kristiansanderen Mats Ege.

Det norske golflaget krummet nakken på vakre Le Golf National og klatret tre plasser på turneringens siste dag. Med 71 landslag til start, og kun Italia, Sverige og USA foran seg på resultattavla, var de fire siste dagene i Frankrike en stor suksess.

– Det er en sterk prestasjon hvor alle tre på laget leverer stabil og god golf hver dag. Det viser hvilke kvaliteter som bor i dem, sa en fornøyd Øyvind Rojahn, leder for toppidrett i NGF, etter runden.

Det ble Herman Wibe Sekne (-4) og Michael Mjaaseth (-3) som fikk tellende scorer på lørdagens sisterunde. Den solide oppvisningen førte nordmennene forbi store nasjoner som Spania, Frankrike og Japan på tampen.

Mats Ege hadde en god dag på jobben han også, to under par.

– Jeg er mellomfornøyd med egen prestasjon. Jeg hadde en bra første runde og etter det begynte problemene for min del. Jeg ble forkjølet og sov veldig lite før den andre runden, forteller Ege.

– De slo mange golfnasjoner som er mye større enn Norge, og det håper jeg de er stolte av. Alle tre spiller college-golf og jobber målbevisst og bra, så vi gleder oss allerede til neste år når de skal prøve seg i samme turnering på Dubai, avsluttet Rojahn.

Svenskene feilet da Marco Florioli ledet Italia til seier

Sverige hadde lenge et solid grep om gullet i lagkonkurransen, men da Tobias Jonsson og Ludvik Aberg gjorde en bogey hver seg på de to siste hullene smatt italienerne, anført av en brennhet Florioli, forbi. Den italienske kapteinen signerte et prikkfritt scorekort på seks under par.

Jonsson sover nok godt allikevel, da han stakk av med gullet i den individuelle konkurransen.

Ege, Mjaaseth og Sekne er rangert henholdsvis som nummer 126, 132 og 140 på verdensrankingen for amatører.

I den individuelle konkurransen ende Michael Mjaaseth på en delt 9. plass (-12), Herman Wibe Sekne på en delt 16. plass (-9) og Mats Ege på en delt 23. plass (-7).

Team Norway-trener Hans Åberg fulgte de tre nordmennene i Frankrike, og hadde en klar plan fra start: Å spille så god golf som mulig – så ville resultatene komme. Det fikk han rett i.

– Guttene leverte fantastiske prestasjoner, og hadde alle tre scorene hos lagene vært tellende ville vi tatt sølv. Vi nådde målene vi satt oss før turneringen, og tar med oss en veldig god følelse i tillegg til god læring herfra. Hvis de holder seg skadefrie og trener hardt har de et stort potensial alle sammen, sier Hans Åberg.

Team Norway-trenerne planlegger en tur til USA for å se guttene i hverdagen.

– Vi reiser over for å se hvordan de jobber i hverdagen i tillegg til å se de i en collegeturnering med høyt nivå. Det går noen mailer frem og tilbake med trenerne der borte så vi gleder oss til å få sett hvordan det jobbes, avslutter den svenske landslagstreneren.

