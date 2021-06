Jublet for EM-billett

– Å sette personlig rekord er alltid gøy og jeg ble superglad for at jeg klarte kravet, sier Madelen.

Søndag imponerte hun stort i en friidrettskonkurranse på Nadderud. Hun vant med 1,79 meter, som er best i landet i seniorklassen hittil i år. Det er også en centimeter bedre enn hennes tidligere bestenotering og identisk med kravet til U20-EM i Tallinn, Estland.

Tidlig best i landet

Madelen er fra Froland og kom til oss i Sørild FK fra Grane i 11-12-årsalderen. Selv om hun den gangen drev allsidig, viste hun tidlig et talent for høyde. Treneren hennes i Sørild ble latvieren Ivars Cakurs. Han så talentet hun hadde for høyde og allerede som 14-åring hoppet hun 1,62 og var med det resultatet best i landet i sin klasse.

Ivars var Madelens trener helt frem til dette året her. Hun har mye å takke ham for når det gjelder sine flotte resultater i høyde. I vinter flyttet Ivars til Sandefjord og klubben måtte finne ny trener til Madelen. Det ble da opprettet et samarbeid med Elke Udelhoven, som tok seg av det hopptekniske og Sølvi Meinseth som tok ansvar for den fysiske delen av treningen.

Vant junior-NM

Sølvi har siden i vinter laget treningsprogram til Madelen der hovedfokuset har vært å bli mer eksplosiv og kjappere. En gang i uken har Elke hatt ansvaret for Madelen og to andre Sørild-utøvere til spesifikk høydetrening. Etter at Madelen var skadet i hele 2019-sesongen, kom hun sterkt tilbake i fjor og vant junior-NM i Kristiansand med 1,78 meter.

I år har hun prestert stadig bedre på hvert stevne hun har deltatt på, og i helga toppet det seg altså med ny pers og EM-kravet i boks. Madelen er ei utrolig dedikert jente, som trener mange timer hver dag for å bli så god som hun kan bli. Vi er ganske sikre på at utviklingen ikke stopper på 1,79, men «time will show».

– Målet er å hoppe bra i EM og det ville vært veldig gøy å hoppe opp mot pers eller bryte barrieren på 1,80 meter. Dette blir min første deltagelse i et internasjonalt mesterskap og jeg gleder meg veldig, understreker Madelen.