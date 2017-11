Randesund yppet seg mot norgeseliten

KRISTIANSAND: I helgen spilte Randesund G18 første runde i den nasjonale eliteserien Lerøy hjemme i Sukkevannhallen. Det ble et godt gjennomført arrangement med mye folk i hallen og spennende og fartsfylte kamper.

Lørdag møtte Randesund guttene rekruttlagene til eliteserielagene Elverum og Bækkelaget.

Første kamp var mot Elverum. Her var det jevnt til pause. Elverum ledet 12-11. Etter pause sa Elverum takk for følget og vant greit 26-20. Toppscorere for Randesund var Lars Marcussen, Sivert Jørgensen, Eric Nicolay Jensen og William Gjermundsnes – alle med tre mål. Beste RIL-spiller var Lars Marcussen .

Jens Justnæs

Senere lørdag var det oppgjør mot Bækkelaget. Her var det kamp hele veien. Bækkelaget ledet 14-12 til pause, Randesund var oppe og ledet med ett mål i andre omgang, men likevel vant Bækkelaget 25-23. Beste RIL-spiller og toppscorer var Anders Mørch Tryfoss med fem mål. Bækkelaget vant puljen med tre seire på tre kamper, så det det var en god prestasjon at vi klarte å stresse dem og lage kamp helt ut.

På søndag ventet HK 72 Sande som er en samarbeidsklubb til eliteserielaget Drammen. Igjen var det det jevnt i første omgang og rett før pause sto det 13-11 til HK. Men noen forferdelig dårlige Randesund-minutter gjorde at HK gikk til pause med 17-11-ledelse. På få minutter tapte RIL-guttene kampen i denne fasen.

Personlige feil blir nådeløst straffet i Lerøyserien. HK vant en jevn andre omgang 8-7 og kampen 25-18. RILs toppscorer i denne kampen var Sivert Jørgensen med fire mål. Rils beste var målvakt Markus Nilsen. Han sto en fabelaktig god andre omgang.

For RIL-guttene ble det på den ene siden et brutalt møte med de beste lagene i Norge. Her går det mye fortere enn man er vant til og man blir nådeløst straffet for enkle feil. Per i dag ikke vi har dette nivået inne i en hel kamp.

Men samtidig henger guttene i store perioder med i kampene, og det er viktig å ta med seg. Lørdag var tre av fire omganger på Lerøy-nivå og det mot Elverum og Bækkelaget. Mot HK var det en svak avslutning av første omgang som satte oss i en vanskelig situasjon og gav et klart tap.

Og tar vi med at Randesund hadde hele 21 gutter på parketten i løpet av disse tre kampene, setter det prestasjonene i et enda bedre lys. Planen var at alle 22 skulle være med, men skade satte en av spillerne på sidelinjen. «Flest mulig lengst mulig» er ikke tomme ord i denne gruppa. Bredden er stor og mange av guttene kan utvikle seg til å bli gode håndballspillere på seniornivå..

Lerøyserien er eliteserien for G18. Her møtes de 16 beste lagene i Norge. At Randesund igjen har kvalifisert til denne serien, er i seg selv en stor prestasjon. De aller fleste lagene tilhører seniorlag på elite- og førstedivisjonsnivå. Mange av spillerne vi møter har trenings- og kamparena på et høyere nivå enn oss. Og det fikk vi også erfare i helgen. Det er forskjell på tempo og ferdigheter. Men forskjellen er ikke skremmende stor.

Den største utfordringen vår er treningshverdagen. Vi har ikke noen som viser oss hvor nivået skal ligge på treningene. Vi har ingen rollemodeller som setter standarden. Det har de fleste av de andre lagene. Derfor må vi møte dette nivået i Lerøyserien og ta med oss dette inn i våre treninger og forsøke å justere oss. Og det skal vi gjøre.

Vi skal først og fremst være ydmyke og stolte for at vi er med i denne serien og nyter hver kamp. Med litt mer erfaring så skal vi etter hvert også plukke med oss noen poeng. Neste mulighet blir allerede 9. og 10. desember. Da skal vi til Bergen og møte Fyllingen, Viking og Hasum.