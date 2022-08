For tredje år på rad skal toppklubber kjempe om KIK Trophy i Idda Arena.

KRISTIANSAND: – Kom og se topp ishockey i Kristiansand, oppfordrer Øystein Liebermann og Jonathan McKay i Kristiansand Ishockeyklubb. Øystein er styreleder og Jonathan daglig leder.

KIK Trophy spilles på Idda Arena i Kristiansand 26.-27. august som en miniturnering med elitelagene Frisk Asker, Ringerike Panthers, Grüner og Aalborg Pirates.

– Byen vår er jo mest kjent for palmer (ref. Palmesus) og løver (ref. Dyreparken), slik at det er gøy å vise noe nytt til byen, sier Øystein. Vi håper å kunne levere elitehockey med vårt eget «Lions» om noen år og vi tar steget til 2. divisjon denne sesongen. Med KIK Trophy setter vi Kristiansand på hockeykartet i landet og håper å fylle byen med tilreisende, smiler Øystein.

– I år får vi opp Aalborg Pirates, den beste hockeyklubben i Danmark. Jeg er veldig spent på å se nivået deres målt opp mot topplaget Frisk Asker, supplerer Jonathan.

– Miniturneringen betyr effektiv opplading for de ferske elitelagene Grüner og Ringerike, uten de største budsjettene. Kristiansand og KIK Trophy er god matching og en anledning til å bygge team uten store kostnader, mener Mr. McKay, som har erfaring fra hockey i Canada.

– Jeg gleder meg til å vise fram elitenivået til våre yngre spillere, framhever Jonathan og legger til:

– Her vil de se at dersom de jobber hardt vil de kunne nå like langt selv. Vi har nå fått vår første landslagsspiller på guttesiden med Nils Sunde som er tatt ut til Norges U16 lag. Han føyer seg inn i rekken av landslagsspillere sammen med flere av klubbens jenter de siste årene. Senest Ida Haave og Malene Tjomsland på J18-landslaget.