BÆRUM: – Vi har utrolig mange lovende friidrettsutøvere i klubben. Det er flott at vi hevder oss i så mange grener, men det er også veldig positivt at det er mange talentfulle utøvere som nesten når opp til pallen og som setter personlige rekorder, sier Inger B. Steinsland, leder i KIF Friidrett, etter helgas mesterskap i Bærum idrettspark.

Vant fem medaljer

Den største medaljegrossisten ble Olai Stav Graasvoll i gutter 13-klassen. KIF-talentet endte opp med to gull- og tre bronsemedaljer.

Han vant gull i lengde med pers 5,07 meter, og fikk delt førsteplass i høyde på 1,45 meter. På 60 meter ble det bronse med 8,31 sekunder, det samme ble det på 60 meter hekk og i kulestøt.

Tora Ugland Damsgaard sikret seg tre medaljer i Tyrvinglekene. Foto: Privat

Tora Ugland Damsgaard fikk også veldig god uttelling i stevnet. Hun vant tresteg i J17-klassen med 10,40 meter og kjempet seg til bronsemedalje på 60 meter med tiden 8.25 sekunder og i lengde med 4,90 meter.

Mange hopp-medaljer

KIF Friidrett hevdet seg spesielt i hoppøvelsene under Tyrvinglekene. Julie Gulbrandsen Lunde vant to medaljer i J14-klassen. Hun ble nummer to i tresteg og nummer tre i lengde.

Julie G. Lunde ble nummer to i tresteg og nummer tre i lengde. Foto: Privat

I klassen over, J15, perset Marie Mollestad i tresteg og langet ut til 10,47 meter. Med det klarte hun å ta bronsemedalje i en jevn konkurranse. 15-åringens resultat var også så godt at hun klarte å ta kvalifiseringskravet til Junior NM i U20-klassen i Oslo i sommer.

Marie Mollestad vant bronsemedalje i tresteg. Foto: Privat

I samme øvelse hoppet Angelina Min seg til bronse i J18/19 årsklassen, med pers på 10,56 meter.

Guttene knallet til

Johannes Gulbrandsen Lunde hoppet 13,22 meter i tresteg i G18/19-årsklassen og fikk med dette sølv. I lengdekonkurransen ble det også sølv til KIF-utøveren.

Johannes G. Lunde (t.v.) med andreplass i tresteg. Foto: Privat

I G16-klassen klarte Daniel Winther Sandnes å få til lange støt – de fleste var over 12 meter med 5-kiloskulen. Med 12.61 meter endte han med personlig rekord og andreplass i konkurransen.

Daniel Winther Sandnes vant sølv i kule. Foto: Privat

Sørnorsk til helga

KIF Friidretts ungdomsutøvere er langt fra ferdig med innendørssesongen. Kommende lørdag er det sørnorsk mesterskap i Kristiansand. Helga 4.-6. mars skal en stor tropp fra KIF Friidrett representere klubben i Ungdomsmesterskapet i Steinkjer.

– Vi har en flott gjeng utøvere som vi er veldig stolt av. Vi gleder oss til fortsettelsen, understreker Inger B. Steinsland.