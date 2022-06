GÖTEBORG/VENNESLA: – Dette var gøy, stråler Sondre Rosseland etter trippelseieren i Sverige.

Värdsungdomsspelen er et tradisjonsrikt, stort friidrettsstevne med deltakere fra mange nasjoner. I alle øvelsene var det stor deltakelse, for eksempel i 60 meter deltok rundt 80 stykker. Det er første gang Vindbjart-utøveren er med i et slikt stort internasjonalt stevne, men det blir helt sikkert ikke det siste. For målet til Sondre er å slå verdensrekorder.

Sondre deltok i seks øvelser: 60 m hekk (76,4 cm hekker), spyd (400 g), tresteg, 60 meter, kule (3 kg) og lengde. Han vant gull i 60 meter hekk med tida 9,31 sek, som er ny personlig rekord og sjette beste tida gjennom alle tider av en 13-års gutt i Norge (Norges Friidrettsforbunds statistikk, som går til og med høsten 2019).

Det ble også gull i spyd med 44,72 meter, også pers. Her slo han nummer to med rundt fire meter. Tredje gullmedalje kom i tresteg. Han hoppet 11,94 meter, ny pers, og nummer seks gjennom alle tider i Norge også her. Han kom til A-finale i 60 meter, ble nummer åtte med 8,06 sekunder, tangering av pers. I kule ble det femteplass med 11,72 meter, og i lengde fjerdeplass med 5,47 meter, ny pers.

Aktiv siden seksårsalderen

Sondre har deltatt i friidrett siden han var seks år. Som åtteåring hoppet han 4,02 meter i lengde. Det er det neppe noen i Norge som har gjort (Friidrettsforbundets statistikk begynner først ved 13 år).

Under Tyrvinglekene i september 2021 deltok Sondre i sju øvelser og vant sju gullmedaljer. Det er trolig få, om noen, som har gjort dette tidligere – og Tyrvinglekene er et stort friidrettsstevne med tradisjoner tilbake til 1950-tallet.

Et godt friidrettsmiljø

Vennesla har fått et godt friidrettsmiljø. En del friidrettsinteresserte ildsjeler står på og har fått mange unge jenter og gutter til å drive med denne flotte idretten. Flere av ungdommene hevder seg godt, både regionalt og nasjonalt – med blant annet medaljer på Tyrvinglekene. Den nye, flotte friidrettsbanen på Moseidmoen gjør også til at sporten har fått ny giv.

Vi håper Sondre og de andre friidrettsinteresserte Vennesla-ungdommene fortsetter med denne flotte idretten i mange, mange år. Til glede for både seg selv, for Vindbjart friidrett og for oss som er hekta på denne idretten.

Gratulerer, Sondre, med fabelaktige prestasjoner i Göteborg! Dette stimulerer ganske sikkert til videre innsats og utvikling.