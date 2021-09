Iddas U15-lag med fem strake seire

KRISTIANSAND: Det er viktig med treningskamper før seriestart, og som en del av oppkjøringen har Idda U15 nå lagt bak seg to kamphelger.

– Som trener har jeg behov for å se hvordan laget fungerer på isen, slik at vi får en pekepinn på om vi har valgt riktig form for trening og samtidig får signaler på om noe må justeres på, sier Uldis Kierpe, en av trenerne for U15-laget. Geir André Kristiansen er hans trenermakker.

Treningskamper i Idda Arena

Første helg i september var to lag fra Stavanger Hockey invitert til Kristiansand og Idda Arena. To stavangerlag spilte mot U15-laget til Idda Ishockeyklubb og mot U15-laget til Kristiansand Ishockeyklubb.

Idda viste skikkelige takter og vant suverent begge kampene mot Stavanger. Dette var en veldig bra «boost» for spillerne som hadde ventet lenge på å få spille kamp. Og ikke minst nyttig for at trenerne skal kunne fokusere riktig i perioden frem mot seriestart.

U15 September Games Weekend

Helgen 10.-12. september var Idda invitert bort til Stavanger for å spille «U15 September Games Weekend».

Til tross for forrige helgs seire og gode odds, var det en spent gjeng som satte seg i bilen etter skoleslutt fredag.

Denne helgen var det lagt opp til et ganske tett kampprogram, hvor det totalt skulle spilles fem kamper.

Etter fire timer i bil ankom laget ishallen en time før kampstart fredag kveld. En lang biltur rett før kampstart er ikke optimalt, og det var knyttet spenning til hvordan det skulle gå.

Idda dominerte kampen fullstendig og vant til slutt 10-0 mot Stavangers lag.

Lørdag sto to nye kamper for tur. Også i disse to kampene overbeviste Idda Ishockeyklubb, og kampene ble vunnet 7-1 og 4-3. Idda viste skikkelig spill og Stavanger-keeperne fikk det virkelog hektisk.

Lørdag kveld var det tidlig i seng, for å få nok hvile før helgas to siste kamper på søndagen. Også disse to kampene vant Idda U15 med resultatene 5-2 og 5-0.

– Det var virkelig full uttelling for Idda U15, som altså vant alle fem kampene med en total målforskjell på 31-6. Dette er ikke hverdagskost for lag fra Kristiansand, og vi er utrolig stolte av prestasjonene til Idda U15, sier lagleder Per Aimar Lundal.

Lang oppkjøring

Allerede i midten av mai begynte forberedelsene til ny sesong, og laget har hatt organiserte treninger gjennom hele sommeren.

– Det var en lang treningsprosess med fire ukentlige økter med fokus på styrke, koordinasjon, kølleteknikk og kondisjon. Spillerne har jobbet hardt og trent bra gjennom denne perioden, og det er ekstra gøy å se at dette har gitt resultater for spillerne og laget, forteller trener Kierpe.

Han ser at treningene har gitt resultater.

– Jeg er fornøyd med hvordan de spilte disse helgene. De er etter hvert blitt gode til å lese spillet og de har fått bedre tekniske ferdigheter, spillforståelse og skøyteteknikk. Fantastisk å se at de nå fungerer mer og mer som et lag, hvor de jobber hardt for å gjøre hverandre gode, sier trener Kierpe og fortsetter:

– Hardt arbeid gir resultater!