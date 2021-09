– Vår svakeste hjemmekamp

ARENDAL: Det var taust og tungt i garderoben etter 0-0-kampen, for både spillere og støtteapparat følte det var to tapte poeng, og ikke ett vunnet da lagene gikk av banen uten scoringer etter 90 minutter.

For sakte

– Vi spilte ikke bra, konstaterer Roger Risholt og fortsetter:

– Det gikk for sakte og det var ikke godt nok. Derfor tror jeg også dette er den svakeste hjemmekampen vi har spilt så lenge jeg har hatt hovedansvaret.

Han hadde noen utfordringer med å sette sammen laget til denne kampen, siden nesten hele sentrallinjen fra sesongåpningen var ute. Christer Reppesgård Hansen (skadet) og Andreas Hellum (karantene) var utilgjengelige. Sune Kiilerich er så vidt tilbake etter alvorlig sykdom og trenger av naturlige grunner litt tid før han er tilbake på sitt mest dominante nivå. Andreas van der Spa, som har vært en nøkkelspiller i den defensive midtbanerollen hele sesongen, måtte vikariere som midtstopper – siden både Olav Hovstad (skade) og Kristian Strande (karantene) var utilgjengelige.

Omstendelig

Men treneren vil ikke bortforklare prestasjonen med spillerne som manglet.

– Vi måtte gjøre noen endringer, og det påvirker oss sikkert. Men vi skal ha godt nok lag til å spille bedre og hurtigere enn dette, og dermed også vinne kampen, fastslår Risholt.

Han er mest irritert over at frispillingen bakfra gikk for sakte og var for omstendelig.

– Vi brukte keeper gang på gang fremfor å bruke vår sentrale midtbane i frispillingen. Dermed tar det for lang tid å komme fremover i banen og det blir for enkelt å forsvare seg. Kjelsås kunne ligge i balanse nesten hele kampen, oppsummerer Risholt.

Avgjørende kamper

Men nå ser han fremover mot de to kommende ukene som kan bli sesongdefinerende.

– Til helgen møter vi Nardo i Trondheim i seriekamp på søndag. Vi blir igjen i Trøndelag etter kampen, siden vi skal møte Nardo på nytt i cupen allerede onsdagen etter. Deretter drar vi hjem til Arendal for å møte Skeid. Det blir en veldig spesiell kamp i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Alle inntekter fra kampen går til dem, og det blir også massevis av aktiviteter og konkurranser for publikum, forteller han.

– Hvis vi kommer gjennom disse ukene med seks poeng og avansement i cupen, så blir det veldig spennende videre i høst, mener Roger Risholt.