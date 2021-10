KRISTIANSAND: Det hele startet i januar 2020. Nytt trenerteam med Sijamek Nuri, Geir Tore Foss og undertegnede var på plass og allerede på første spillermøte kom ambisjonen om opprykk til 2. divisjon. Dessverre kom covid-19 og spolerte senior kvinner-sesongen 2020.

Troppen er ung og med hovedtyngde i 2004-generasjonen. Vi valgte derfor å delta i både j17- og j19-serien i fjor. Vi ble kretsmestre i begge. Jentene har trent fire ganger i uken gjennom hele covid-19-perioden. Det er en veldig ivrig gjeng og gleden var derfor enorm da 3 divisjon for kvinner kunne sparkes i gang onsdag 8. september i år.

Kvinesdal/Flekkefjord hadde tatt turen til Sukkevann i seriedebuten. Det var to spente lag som gikk på banen den onsdags kvelden. Randesund/Amazon 2 førte hele veien og vant 3-0. I de neste kampene var vi dominerende. Gimletroll 2, Lyngdal og Birkenes måtte gi tapt en etter en. Halvveis i sesongen var vi der målsettingen var satt i januar i fjor.

Etter høstferien startet runde nummer to og vi fortsatte dominansen mot Birkenes. Men så kom Lyngdal til Sukkevann. Et lag vi slo enkelt 6-0 borte. Lyngdal gikk fortjent inn til pause med 1-0. Vi var litt sjokkert. Lyngdal løp og kjempet til krampen tok dem. Vi hadde utlignet til 1-1 midt i andre omgang og etter 92 minutter scoret vi på corner.

Denne 2-1-seieren på overtid sikret opprykket til 2 divisjon. I den påfølgende kampen reiste vi til Kvinesdal med lave skuldre, vant kampen og sjekket inn på Utsikten hotell for festmiddag og feiring av opprykk. Det ble en sosial og flott kveld.

Siste seriekamp ble spilt på Sukkevann mot Gimletroll 2 onsdag denne uka. Jentene fra «Kollen» ville nok prøve å stoppe seiersrekken vår. Vi utklasset imidlertid motstanderen ved å vinne 9-0 og spilte årets beste kamp foran drøyt 50 tilskuere og minst én hund.

Randesund har i år hatt et flott samarbeid med Amazon. Spillere har fått kamptrening hos oss, samtidig som vi har kunnet sende ivrige jenter på hospitering andre veien. Ina Andresen meldte i august overgang til Amazon fra Randesund etter å ha imponert på hospitering. Hun endte også som vår toppscorer, med tolv mål på seks kamper. Nå venter tre uker ferie før vi starter på en ny reise. Vi håper at Randesund blir enda mer attraktive for spillere som vil utvikle seg videre og være en del av et meget godt treningsmiljø. Vi gleder oss masse til 2. divisjon neste år!